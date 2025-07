Stade Rennais : Auxerre répond cash à Loïc Désiré !

Le Stade Rennais vise l’attaquant français Gaëtan Perrin pour ce mercato estival. La décision de l’AJ Auxerre tombe.

Mercato Stade Rennais : Coup de froid pour une pépite de l’AJ Auxerre

Le Stade Rennais essuie un échec concernant un gros dossier du mercato estival. Selon les informations de Ouest-France, Gaëtan Perrin est sur la short-list des dirigeants bretons pour renforcer le secteur offensif du club notamment pour compenser le potentiel départ du crack rennais, Arnaud Kalimuendo.

Gaëtan Perrin est un joueur de l’AJ Auxerre et livre de belles performances. Ses statistiques prouvent qu’il est en grande forme. Le crack français est le meilleur buteur et le meilleur passeur de l’AJ Auxerre cette saison. Il a disputé 35 matches avec son club, a trouvé le chemin des filets à 10 reprises et délivré 11 offrandes cette saison. Son contrat prendra fin en juin 2026, mais il n’a pas encore paraphé un nouveau bail et suscite donc l’intérêt du Stade Rennais et d’autres cadors européens.

Le club icaunais fait le forcing pour prolonger son contrat, mais les négociations n’avancent pas entre les deux parties. Les dirigeants du Stade Rennais sont à l’affût et pourraient réaliser ce joli coup cet été. Mais la situation a changé. Gaëtan Perrin est intouchable à l’AJ Auxerre. Ses dirigeants ont décidé de le conserver pour la saison prochaine. Le club continue de discuter avec Gaëtan Perrin pour prolonger son contrat. Sauf retournement de situation, il ne bougera pas cet été.