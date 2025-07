Stade Brestois : Un prodige de 20 ans prolongé !

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux et son site internet, le Stade Brestois a officialisé le renouvellement du contrat de Luck Zogbé, jeune latéral droit ivoirien de 20 ans.

Le mercato estival commence timidement du côté du Stade Brestois. Alors que des recrues sont attendues pour renforcer l’équipe d’Éric Roy, l’opération à laquelle on assiste ces dernières heures est la prolongation du contrat de Luck Zogbé. Arrivé en Bretagne en juillet 2023 en tant que joueur libre, après la fin de son contrat avec Lys Sassandra, l’arrière droit s’est progressivement imposé au SB29.

La saison dernière, il a disputé 18 matchs, totalisant 1 086 minutes de jeu, mais ses performances ont été impressionnantes. Son talent a consolidé la confiance des dirigeants du Stade Brestois, qui décident de le conserver au-delà de cet été. Ils ont annoncé le renouvellement de son bail sur les réseaux sociaux avec les détails suivants :

« Le jeune latéral brestois poursuit son ascension en prolongeant son contrat avec le Stade Brestois 29 pour deux saisons supplémentaires. Luck Zogbé est désormais lié aux Rouge et Blanc jusqu’en 2029. » La saison prochaine, Luck Zogbé pourrait devenir l’un des éléments clés du Stade Brestois. À noter qu’avant cette annonce, Les Bretons ont officialisé les départs de Jordan Amavi, Jonas Martin et Massadio Haïdara.

✍ 𝐋𝐮𝐜𝐤 𝐙𝐨𝐠𝐛𝐞́, deux années de plus en Rouge et Blanc ! ❤🩶



Le jeune latéral brestois poursuit son ascension au Stade Brestois et prolonge son contrat jusqu'en 2029. Plus d'informations 👇— Stade Brestois 29 (@SB29) July 2, 2025