AJA – ASSE : Une 50ᵉ confrontation historique en Ligue 1, les compos

L’AJ Auxerre (AJA) et l’AS Saint-Étienne (ASSE) s’apprêtent à s’affronter pour la 50ᵉ fois en Ligue 1. Les compos des clubs emblématiques du foot français sont tombées. Cette rencontre devient ainsi la 186ᵉ affiche à atteindre ce cap symbolique dans l’élite du football français.

ASSE – AJA : Un léger avantage pour Auxerre dans les confrontations directes

Dans les 49 précédentes confrontations en Ligue 1, l’AJA mène légèrement avec 18 victoires, contre 15 succès pour l’ASSE et 16 matchs nuls. Cependant, la tâche n’a pas toujours été facile pour Auxerre face aux Verts. Avec un taux de victoire de seulement 18 % contre l’AS Saint-Étienne, le club bourguignon affiche l’un de ses pourcentages de succès les plus faibles, juste derrière celui contre Lyon (12 %).

Une dynamique contrastée pour les deux équipes

L’AJ Auxerre, qui a connu une période faste avec 5 victoires en 7 rencontres en début de saison, peine désormais à retrouver son rythme. L’équipe reste sur une série de 6 matchs sans victoire en Ligue 1, avec 3 défaites et 3 nuls. La dernière victoire à domicile des Auxerrois contre un promu remonte à novembre dernier face à Angers (1-0).

De son côté, l’ASSE ne brille pas non plus cette saison. Avec seulement 17 points après 18 journées, les Verts se retrouvent pour la cinquième fois sous la barre des 20 points à ce stade, une situation observée récemment en 2020/21 et 2021/22. Ces résultats témoignent des difficultés rencontrées par Saint-Étienne pour retrouver son éclat d’antan.

Un enjeu de taille pour cette affiche historique

Alors que l’ASSE cherche à se relancer dans la course au maintien, l’AJA espère briser sa série de contre-performances. Cette rencontre promet d’être disputée, avec en toile de fond une rivalité marquée par des décennies de duels acharnés.

Les compos de AJA-ASSE

AJA : Léon – Hoever, Diomandé, Jubal (cap.), Akpa, Mensah – Perrin, Owusu, Massengo, Traoré – Sinayoko.

ASSE : Larsonneur (cap.) – Appiah, Batubinsika, Nadé, Pétrot – Fomba, Ekwah, Amougou – Boakye, Stassin, Davitashvili.