Mercato RC Lens : Will Still prêt à claquer la porte au RCL ?

Le technicien du RC Lens, Will Still, pourrait quitter le club à la fin de la saison. L’entraîneur anglais n’a plus des joueurs de qualité au RCL pour rivaliser avec les clubs de Ligue 1.

Mercato RC Lens : Will Still va-t-il quitter le RCL à la fin de la saison ?

Le mercato hivernal et les nombreuses blessures commencent à avoir des répercussions sur la performance du RC Lens. Plusieurs cadres ont quitté le club artésien lors du mercato hivernal. Brice Samba, Kevin Danso, Abdukodir Khusanov et Przemysław Frankowski ont tous plié bagage cet hiver.

Ces nombreux départs pèsent sur les Sang et Or. Le technicien du RC Lens, Will Still, ne dispose plus d’une équipe compétitive pour rafler des points pendant cette seconde partie de saison. Le RC Lens a essuyé une défaite amère face au RC Strasbourg (0-2) ce dimanche pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Ce revers fait rétrograder le RCL à la 8e place du championnat. Interrogé sur les ambitions européennes du club à l’issue de la rencontre, l’entraîneur Will Still a préféré tempérer les attentes.

« Je pense qu’il faut arrêter de parler du classement et des possibles places européennes, il faut juste se concentrer sur le prochain match. Et si on parvient à prendre des points sur le prochain match, on essaiera d’en prendre sur le suivant et au final, on verra bien où on termine », a déclaré le coach du RC Lens.

Cette situation pourrait précipiter le départ de Will Still à la fin de la saison. L’ancien coach du Stade de Reims serait essoufflé et pourrait donc claquer la porte à la fin de cette campagne. Son départ du Racing Club de Lens en juin prochain semble inévitable, tant la situation paraît intenable. Will Still serait intéressé par des clubs anglais.