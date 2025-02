RC Lens : Will Still fustige le mercato et enterre les ambitions européennes du RCL

Will Still, l’entraîneur du RC Lens, après une nouvelle défaite contre le RC Strasbourg (0-2), a exprimé sa frustration face à un mercato hivernal jugé insuffisant. Il a appelé à la lucidité en écartant l’objectif d’une qualification européenne cette saison.

Un RC Lens en difficulté après le mercato

Le RC Lens, longtemps en course pour une place européenne, traverse une période délicate depuis la fin du mercato hivernal. Si les Sang et Or occupaient encore la sixième place fin janvier, deux défaites consécutives face à l’OGC Nice et le RC Strasbourg ont fragilisé leur position. La perte de cadres tels que Kevin Danso, Brice Samba, Abdukodir Khusanov ou encore Przemysław Frankowski a laissé des traces, malgré l’arrivée de jeunes joueurs prometteurs mais inexpérimentés.

Will Still n’a pas tardé à réagir face à cette situation. En conférence de presse, après la défaite à domicile face à Strasbourg, il a déclaré : « Je pense qu’il faut arrêter de parler du classement et des possibles places européennes, il faut juste se concentrer sur le prochain match. Et si on parvient à prendre des points sur le prochain match, on essaiera de prendre des points sur le suivant et au final, on verra bien où on termine. »

Un message clair qui reflète un changement de cap pour le RC Lens, désormais plus préoccupé par la gestion de son effectif que par la course à l’Europe. « Il est devenu important… pas urgent mais on doit prendre des points, avec tous les chantiers qu’il y a. Ça ne nous démotive pas, ça ne change rien à la donne qu’on connaissait déjà. C’est à moi, à nous de trouver l’équilibre qu’il faut, de trouver les leviers pour faire avancer l’équipe », a ajouté Will Still.

Will Still critique un mercato hivernal du RCL mal géré

Le technicien belge n’a pas caché son mécontentement quant à la gestion du mercato hivernal du Racing Club de Lens. Pour lui, les départs importants en plein milieu de la saison ont déstabilisé l’équipe. « Il faut être honnête, être juste dans ce qu’on dit et ce qu’on fait. Le mercato (d’hiver) ici a été presque vu comme un mercato estival. Sauf que l’été, tu as sept ou huit semaines pour préparer une saison et tu as du temps pour mettre des choses en place », a déploré Will Still.

« Là, on est en plein milieu d’une saison, il y a quatre ou cinq titulaires qui sont partis. J’observe juste les faits. Il faut être réaliste avec ce qu’on veut faire. Et la réalité, c’est qu’on veut essayer de gagner le prochain match », a ajouté l’entraîneur du RC Lens. Malgré l’intégration de nouvelles recrues, l’équipe semble manquer de cohésion et de stabilité, ce qui explique les récentes contre-performances.

Une fin de saison incertaine pour le RC Lens

Avec cette prise de position, Will Still souhaite probablement alléger la pression sur son groupe. Cependant, cette décision pourrait décevoir des supporters lensois qui espéraient revivre des soirées européennes. Le RC Lens, désormais focalisé sur le court terme, devra rapidement retrouver son équilibre, à commencer par le prochain match face au FC Nantes.

« Si on parvient à enchaîner une série de matchs en prenant des résultats et des points, on pourra alors regarder où on est à la fin. Mais il ne faut pas se donner d’illusions ou être irréaliste, il faut fixer des objectifs clairs et proches là maintenant, ne pas regarder trop loin dans le futur », a-t-il clairement martelé, en étant encore plus lucide :

« On fait dans la logique des choses, j’essaie de respecter tout le monde, de trouver l’équilibre qu’il faut. L’équilibre n’était pas immonde mais on ne peut pas se permettre de commettre les erreurs qu’on a commises ». Une victoire face au FC Nantes permettrait aux hommes de Will Still de repartir sur de bonnes bases et d’envisager une fin de saison plus sereine, même sans ambitions européennes.