Liverpool – PSG : Arne Slot lance un défi à ses joueurs face au Paris SG

Vainqueur au match aller au Parc des Princes, Liverpool s’apprête à accueillir le PSG à Anfield en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Et Arne Slot, l’entraîneur des Reds, veut faire payer les Parisiens leur trop grande confiance.

Liverpool – PSG : Arne Slot veut tempérer la confiance du PSG

Après avoir dominé Liverpool lors du match aller au Parc des Princes, et ce malgré la défaite, le Paris Saint-Germain affiche une confiance affirmée en ses chances de qualification avant le match retour à Anfield. Arne Slot, manager des Reds, espère que son équipe saura ramener le Champion de France en titre à la réalité, ce soir, à Anfield. Le technicien néerlandais semble très peu apprécier le trop grand optimisme affiché par les hommes de Luis Enrique avant le choc de ce soir. Il souhaite donc tempérer leurs ardeurs.

« Certains d’entre eux (les joueurs du PSG) ont déclaré qu’Arsenal et le Bayern Munich étaient meilleurs que nous, c’est ce que j’ai entendu. Et je pense que cela est dû au fait que le Paris SG s’est amélioré au cours de ces derniers mois et qu’ils ont joué à l’extérieur contre Arsenal et le Bayern lors de ces deux matchs », a déclaré Arne Slot en conférence de presse.

« C’est à eux de décider ce qu’ils ressentent. Je ne peux pas influencer leurs sentiments et je ne sais même pas si c’est vrai ou non, mais j’espère qu’ils auront un avis différent après demain (mardi) soir. Je pense que nous devons réaliser notre meilleure performance de la saison, car c’est l’équipe la plus complète que nous ayons affrontée jusqu’à présent », a ajouté le successeur de Jürgen Klopp, qui n’est pas le seul à être agacé par l’optimisme du PSG.

Une légende de Liverpool dénonce l’arrogance du PSG

Le Paris Saint-Germain a perdu son huitième de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool (0-1), mais affiche, depuis le coup de sifflet final au Parc des Princes, une énorme confiance pour renverser la vapeur à Anfield. Ce discours offensif agace les supporters et les anciens joueurs des Reds. John Aldridge, ancien attaquant de Liverpool, n’a pas mâché ses mots en dénonçant l’attitude d’Ousmane Dembélé et ses partenaires.

« Quand j’ai entendu les déclarations des joueurs et de l’entraîneur après le match, leur arrogance m’a frappé », a déclaré John Aldridge au Liverpool Echo, furieux du manque de respect affiché envers les Reds. « Vous parlez d’un club qui n’a jamais gagné de grand trophée, et ils osent parler comme ça après un match qu’ils auraient dû gagner, mais qu’ils n’ont pas gagné ! », a poursuivi l’ex-international irlandais.

Pour lui, Liverpool a su « les assommer » au bon moment, et les propos tenus par le camp parisien sont une erreur qu’ils regretteront ce mardi à Anfield. « Ce qu’ils ont dit, c’est comme un chiffon rouge agité devant un taureau ! », ajoute Aldridge.