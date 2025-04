Mercato PSG : Ibrahima Konaté, un dossier enfin débloqué ?

En quête de renfort pour sa défense, le PSG se montrera encore actif lors du prochain mercato estival. Ibrahima Konaté est la cible trouvée par le club de la capitale. Pour débloquer enfin le dossier, le Paris SG pourrait recevoir un coup de main inattendu de Liverpool.

Mercato PSG : Le Paris SG rêve de Ibrahima Konaté !

L’une des belles signatures du Paris Saint-Germain l’été reste sans doute Willian Pacho. Le jeune défenseur central est venu apporter de la solidité à la défense parisienne et n’a jamais manqué l’occasion de rassurer tout le monde. Toutefois, le club de la capitale compte bien encore se renforcer cet été.

Cible de longue date et lié aux Reds jusqu’en 2026, Ibrahima Konaté reste l’une des priorités de Luis Campos et Luis Enrique, comme l’a confirmé TeamTalk ce vendredi. Conscient de l’intérêt du Qatar pour son international français, Liverpool, qui souhaiterait bien le prolonger, ne serait pas non plus opposé à un départ, mais en cas d’une belle offre.

Dans le même temps, le club anglais essaie de prendre des mesures pour ne pas être surpris. TeamTalk révèle que les Reds ont jeté leur dévolu sur Dean Huijsen, un autre talent courtisé par le Real Madrid.

Auteur d’une très belle saison avec Bournemouth, le jeune international espagnol attire les attentions et les intérêts s’enchaînent. A Liverpool, il est vu comme le successeur naturel de Ibrahima Konaté. Il pourrait donc être la clé d’une éventuelle négociation entre les clubs pour une signature du joueur.