Mercato RC Lens : Un défenseur fait passer un message au RCL

Le RC Lens pourrait avoir trouvé sa première signature pour le mercato d’été prochain. Alors que des départs sont prévus pour améliorer les finances du RCL, Ruben Aguilar a choisi de mettre fin au suspense et de faire passer un message clair à sa direction.

Mercato RC Lens : Ruben Aguilar, un futur en sang et or

À l’approche de son 32e anniversaire, Ruben Aguilar a pris la parole avec franchise. Lors d’une conférence de presse vendredi, le défenseur a exprimé son souhait de rester avec le RC Lens. « Je ne vais pas vous mentir, j’aimerais prolonger, c’est mon souhait. Donc on verra, il y a des discussions en cours », a-t-il déclaré, montrant qu’il veut rester sur le long terme malgré son contrat qui dure jusqu’en juin 2026.

Ruben Aguilar, conscient d’arriver à la fin de sa carrière, se voit déjà comme un mentor pour les plus jeunes. « Demain, j’aurai 32 ans, je suis plus près de la fin de ma carrière. Si je peux passer le flambeau à un jeune, ça me fera plaisir », a-t-il ajouté. Ses mots montrent bien à quel point il tient aux valeurs et à l’esprit du RC Lens.

Le piston a aussi souligné qu’il se sent bien à Lens, tant sur le terrain qu’en dehors. « Il n’y a pas grand-chose qui me déplaît ici, sauf peut-être la météo… Ma femme et mes enfants se sentent bien ici. Pourquoi pas finir ici ? », a-t-il dit. Ce message clair à la direction arrive alors que des discussions pour prolonger son contrat ont déjà commencé, d’après La Voix du Nord.