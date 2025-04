Coup dur pour un joueur du PSG !

Le PSG retient son souffle pour son milieu de terrain, Renato Sanches, en prêt au Benfica Lisbonne. L’international portugais a contracté une nouvelle blessure qui pourrait chambouler les plans du Paris SG.

PSG : Mauvaise nouvelle pour Renato Sanches

Renato Sanches n’en finit plus de lutter contre les pépins physiques. De retour au Benfica Lisbonne sous la forme d’un prêt avec option d’achat après une saison moins convaincante à l’AS Rome, le milieu de terrain portugais de 27 ans, encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, voit une nouvelle fois sa progression stoppée net.

Selon les informations du média Maisfutebol ce vendredi, il a contracté une blessure à la cuisse gauche et sera de nouveau éloigné des terrains entre 6 et 8 semaines. Cette nouvelle blessure vient s’ajouter à une longue série de pépins physiques qui plombent la carrière d’un joueur pourtant pétri de talent. Rarement épargné, Renato Sanches peine à enchaîner les matchs et à retrouver le rythme nécessaire pour montrer tout son potentiel.

Chaque blessure le prive un peu plus de confiance et rend plus difficile un retour au plus haut niveau. Depuis son retour au Portugal, il a fait 17 apparitions toutes compétitions confondues avec son club formateur. Pour le PSG, la situation devient de plus en plus complexe. Le club parisien espérait une vente à hauteur de 10 millions d’euros à l’issue de la saison, mais cette nouvelle blessure pourrait refroidir les ardeurs du Benfica Lisbonne.