Mercato PSG : 20M€ ! Accord avec Valence pour Mosquera ?

À deux jours d’une finale de Ligue des Champions, qui pourrait être historique, le PSG travaille également sur le marché des transferts. Le crack Cristhian Mosquera pourrait ainsi quitter les rangs de Valence pour débarquer à Paris.

Mercato PSG : Luis Campos accélère pour Cristhian Mosquera

Avec les possibles départs de Marquinhos, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain fait du recrutement d’un défenseur central droit l’une de ses principales priorités pour le mercato estival qui s’annonce. Alors que les noms d’Ibrahima Konaté (Liverpool), Tomas Araujo (Benfica), William Saliba (Arsenal) et Mario Gila (Roma) étaient évoqués, le PSG pourrait finalement faire le choix de Cristhian Mosquera.

À un an de la fin de son contrat à Valence, le joueur de 20 ans semble destiné à partir, à moins d’un improbable dernier rebondissement avec une prolongation de contrat. Révélation de la saison en Liga, l’international espoir espagnol, qui a disputé 41 matches toutes compétitions confondues et inscrit 1 but, fait partie des défenseurs les plus demandés sur le marché des transferts du moment.

Pour Valence, Mosquera représente donc un atout majeur à monnayer pendant cette période de recrutement. D’ailleurs, le journal AS rapporte dans ses colonnes que le natif d’Alicante, estimé à 30 millions d’euros, pourrait obtenir un bon de sortie contre un chèque de seulement 20 millions d’euros. Un montant que Luis Campos, le conseiller sportif du Paris SG, serait prêt à payer.

Le collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi serait même attendu en Espagne dans les jours à venir afin de finaliser cette opération. Malgré l’intérêt de l’Atlético Madrid, Villarreal, Arsenal, Aston Villa ou encore du RB Leipzig, le Paris Saint-Germain se rapprocherait du but pour la signature de Cristhian Mosquera.