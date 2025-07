Le PSG explose les compteurs sur le marché !

Au terme d’une saison remarquable, le PSG voit la valorisation de son effectif atteindre des sommets inédits. Selon Transfermarkt, le club parisien affiche la plus forte revalorisation d’Europe en 2025, symbole de sa domination.

PSG : Une saison triomphale qui rejaillit sur les valeurs

Sacré champion d’Europe et vice-champion du monde, le PSG a balayé la concurrence tout au long de la saison, à l’exception de la finale perdue contre Chelsea (0-3). Cette performance, inimaginable il y a encore neuf mois après des débuts timides face à Gérone ou Arsenal, s’est construite sur une dynamique collective impressionnante, tout en permettant à ses individualités d’atteindre un niveau exceptionnel.

Cette montée en puissance se reflète sur le marché. Le site Transfermarkt révèle que le PSG a vu la valeur de son effectif augmenter de 226 millions d’euros en 2025, portant le total à 1,15 milliard d’euros. Un cap symbolique franchi qui confirme la stature européenne du club et l’impact de ses choix sportifs audacieux.

Des individualités en pleine ascension au Paris SG

La progression de Désiré Doué, passé de 50 à 90 millions d’euros (+125 %), incarne parfaitement cette dynamique. Derrière lui, Alexander Isak (+45 M€), Dean Huijsen (+42 M€), Pedri (+40 M€) et Michael Olise (+35 M€) confirment la capacité de Paris à faire grandir ses talents.

Ousmane Dembélé, revenu à son meilleur niveau, a vu sa cote exploser à nouveau à 90 M€, ce qui lui permet de retrouver des standards qu’il n’avait plus atteints depuis six ans. Vitinha s’impose comme le cinquième milieu relayeur le plus cher de la planète (80 M€), tandis que Joao Neves se classe troisième milieu défensif le plus coté (80 M€), derrière Rodri (110 M€) et Caicedo (90 M€).

Achraf Hakimi confirme sa domination au poste d’arrière droit (80 M€), tandis que Nuno Mendes (70 M€) suit de près Gvardiol (75 M€) à son poste. Pacho, auteur d’une saison solide, voit sa valeur passer de 25 à 65 M€, tandis que le jeune Senny Mayulu triple la sienne (15 M€), symbole de la politique de formation intégrée à cette dynamique de performance.

Paris, un marché en feu avant un nouvel élan

Ces chiffres traduisent la politique sportive ambitieuse du PSG, qui conjugue performance immédiate et valorisation des actifs. À l’aube d’une nouvelle saison, Paris vise la conquête mondiale, armé d’un effectif riche, valorisé et prêt à affronter les plus grands défis.