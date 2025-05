Mercato OL : Offre officielle imminente pour Rayan Cherki

Manchester City a décidé de passer à l’offensive pour le transfert de Rayan Cherki de l’OL. Une offre officielle des Citizens serait imminente.

OL : Manchester City va offrir 30 M€ pour Rayan Cherki dès l’ouverture du mercato

Alors que Rayan Cherki était annoncé proche du Borussia Dortmund, il y a eu un revirement ces derniers jours. Manchester City est passé devant le club allemand sur le dossier du meneur de jeu lyonnais. Ce dernier pourrait même rejoindre l’équipe des Sky Blues plus tôt que prévu. En effet, Pep Guardiola a décidé d’inscrire Rayan Cherki pour la Coupe du monde des clubs prévue du 15 juin au 13 juillet.

Lisez aussi : Mercato PSG: 40M€ ! Accord pour le transfert de Rayan Cherki

À voir L’Émir du Qatar lâche une bombe pour la finale PSG – Inter !

Selon les informations du journaliste Florian Plettenberg, spécialiste du mercato, Manchester City va transmettre une offre officielle estimée à 30 M€ à l’Olympique Lyonnais dans les prochaines 48 heures, afin de boucler le transfert du milieu offensif des Gones. 🚨🔵 Understand Rayan #Cherki and Manchester City are working towards a full verbal agreement. Talks are positive, with Cherki ready and willing to join Pep Guardiola and Man City.



An official offer from #MCFC is expected in the coming days.@SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/6hQwE6Cpyn— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 31, 2025

Le Lyonnais et les Citizens finalisent leur accord

Pour les équipes participantes au mondial FIFA des clubs, le mercato s’ouvre le 1er juin jusqu’au 10 juin. De ce fait, le club mancunien ne veut pas perdre de temps. D’après les explications du journaliste de Sky Sport, Manchester City et Rayan Cherki travaillent à la conclusion d’un accord verbal complet. « Les discussions sont positives, Cherki étant prêt et disposé à rejoindre Pep Guardiola », a souligné la source.