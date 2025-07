Stade Rennais : Loïc désiré traque un phénomène croate

Le Stade Rennais fonce sur un jeune crack croate pour renforcer sa ligne offensive pendant ce mercato estival. Le prix du joueur est connu.

Mercato Stade Rennais : Un buteur croate fait saliver le Roazhon Park

Au Stade Rennais, le mercato estival s’anime. Certains cadres et des flops quittent le Roazhon Park et laissent des vides à combler. Un nouveau nom circule dans les couloirs du Roazhon Park pour renforcer le secteur offensif de l’équipe rennaise. Il s’agit de Franjo Ivanovic qui affole les compteurs de but en Belgique.

L’Union Saint-Gilloise, en Belgique, vient de signer une belle saison. Son atout offensif ? Franjo Ivanovic. Il a inscrit 20 buts et délivré 5 passes décisives en 46 matches la saison dernière. Une efficacité clinique. Le Stade Rennais, en quête d’un vrai finisseur, le suit de très près.

Habib Beye, nouvel entraîneur du SRFC, a fixé ses priorités. En tête, il faut renforcer l’attaque. Loïc Désiré, son directeur sportif, n’a pas tardé à cocher le nom de l’international croate de 21 ans. Mais l’opération ne sera pas simple. Le joueur est encore lié à son club jusqu’en 2028. Transfermarkt l’évalue à 8 millions d’euros. Selon Jeunes Footeux, la direction belge, elle, en réclame presque le double : 15 millions d’euros minimum.

Et ce n’est pas tout. La Ligue des Champions attend Ivanovic s’il reste en Belgique. Le Stade Rennais, non qualifié en Europe, part avec un désavantage. D’autant que Brighton (Premier League) et des clubs allemands sont déjà sur le coup. Malgré tout, la porte reste entrouverte. En cas d’offre sérieuse, l’Union Saint-Gilloise pourrait lâcher sa pépite. À Rennes de jouer.