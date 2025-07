INFO Mercato : L’AS Monaco fait rebrousser chemin au PSG !

À la recherche de renforts offensifs pour offrir plus d’options à son entraîneur Luis Enrique, le PSG ne compte pas pour autant se faire pigeonner durant ce mercato estival. L’AS Monaco en a fait les frais.

Mercato : L’AS Monaco trop gourmande pour le PSG

Pour ce mercato estival, le PSG a ciblé plusieurs postes à renforcer, notamment le secteur offensif, qui pourrait perdre Randal Kolo Muani, Kang-In Lee et Gonçalo Ramos. Ainsi, le nom de Maghnes Akliouche a été associé au club de la capitale depuis plusieurs mois.

Auteur d’une saison solide sur le Rocher, le milieu offensif de 23 ans est notamment suivi par plusieurs grands clubs européens, mais ferait du PSG sa destination favorite en cas de départ de l’AS Monaco. Mais le protégé d’Adi Hütter serait encore loin d’un changement d’air en raison de la politique de la formation de la Principauté.

D’après les informations du quotidien L’Équipe, les exigences financières de l’ASM sont trop élevées, même pour le Paris Saint-Germain. En effet, pour laisser partir son joueur, dont le contrat court jusqu’en juin 2028, le dernier troisième de Ligue 1 réclamerait au moins 70 millions d’euros. « Aucune offre ne répond aux attentes du club princier », assure le journal sportif, qui précise que le PSG se serait retiré des négociations. Au grand regret de Maghnes Akliouche.

Maghnes Akliouche résigné à Monaco

D’après L’Équipe, Maghnes Akliouche pourrait rester une saison de plus dans son club formateur, face à l’intransigeance de ses dirigeants. Auteur d’un triplé en reprise contre Coventry (victoire 5-0), l’international français, qui espérait rejoindre un club du Top 5 européen cet été, se serait fait une raison et serait désormais convaincu de disputer une saison supplémentaire sous les couleurs monégasques.

Qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions, l’équipe de l’AS Monaco aura donc fière allure avec la venue de Paul Pogba, Ansu Fati et Eric Dier, Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir. Une bonne nouvelle pour Monaco et son entraîneur Adi Hütter.