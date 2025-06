Coup de tonnerre au PSG : Donnarumma annonce son départ ?

Gianluigi Donnarumma a-t-il disputé son dernier match sous le maillot du PSG après la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan ? Après le match, le gardien de but italien a fait une annonce fracassante sur son avenir.

Gianluigi Donnarumma « ne sait pas » s’il va rester au PSG

Héros du sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma « ne sait pas » s’il va poursuivre l’aventure dans la capitale. Interrogé par Sky Sport ce samedi soir après la démonstration de force de son équipe face à l’Inter Milan (5-0) en finale de la Ligue des Champions, samedi soir à l’Allianz Arena, le portier de 26 ans a publiquement avoué qu’il ne savait pas s’il allait prolonger à Paris.

Lisez aussi : Le PSG dit non à Gianluigi Donnarumma, départ XXL en vue ?

À voir Info Mercato: Le PSG chasse De Zerbi, coup de théâtre à l’OM

« Je ne le sais pas, je ne le sais pas, on verra dans les prochains jours. Maintenant je vais rejoindre la Nazionale, on a deux matches très importants. Je dois me concentrer sur ces deux matches », a déclaré Donnarumma.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’ancien prodige de l’AC Milan n’a toujours pas prolongé malgré des discussions entamées il y a déjà plusieurs mois. Son nom est régulièrement associé à de nombreux autres grands clubs européens, notamment le Barça, Manchester City, l’Inter Milan, la Juventus Turin et Manchester United.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG en danger pour Gianluigi Donnarumma

Mais des sources proches du Paris SG ont récemment assuré que les dirigeants parisiens et le clan Donnarumma étaient parvenus à un accord pour une prolongation qui devrait être officialisée après la finale de la Champions League. Reste donc à voir comment va se terminer ce dossier dans les jours à venir.

À voir Mercato : Un crack mondial part au clash pour signer à l’OM