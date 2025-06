Mercato ASSE : Horneland sur des pistes scandinaves

L’ASSE prospecte partout grâce à son outil data. Plusieurs pistes seraient explorées dans les pays scandinaves, avec l’accord de l’entraîneur norvégien Eirik Horneland.

Mercato : Besfort Zeneli et Markus Karlsson supervisé par l’ASSE

Fidèle à sa politique de recrutement à moindre coût, l’ASSE se sert de son outil de données statistiques et de performances pour repérer des perles rares. Les joueurs dont les noms sont cochés sont ensuite supervisés par des scouts. C’est le cas de Besfort Zeneli, petit frère d’Arber Zeneli (ancien joueur du Stade de Reims), comme l’a révélé le quotidien suédois Boras Tidning.

Selon cette source, l’international suédois (2 sélections) a été supervisé en même temps que Markus Karlsson, lors du match qui a opposé l’IF Elfsborg et Hammarby IF ce week-end.

Mais le milieu de terrain de 22 ans et l’arrière latéral droit de 21 ans ne sont pas les seuls joueurs observés.

Rapp, Ihler, Skoglund et Tounekti ont-ils tapé dans l’oeil des recruteurs stéphanois ?

D’après les informations relayées par Nordisk Football, une source bien informée sur le football scandinave, l’AS Saint-Etienne a aussi eu l’opportunité d’observer d’autres jeunes joueurs talentueux et prometteurs dans ces deux équipes du championnat suédois.

Le compte X cite par exemple Gottfrid Rapp (ailier gauche suédois, 19 ans), Frederik Ihler (avant-centre danois, 22 ans), Hampus Skoglund (défenseur suédois, 21 ans) et Sebastian Tounekti (ailier gauche tunisien, 22 ans). Les deux premiers sont des joueurs d’Elsborg, tandis que les deux derniers appartiennent à Hammarby.

Il ne serait donc pas surprenant de voir des renforts démarquer à l’ASSE en provenance des championnats norvégien, Islandais, danois, finlandais ou évidemment suédois.