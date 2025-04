Mercato : Le PSG en danger pour Gianluigi Donnarumma

Le gardien de but du PSG, Gianluigi Donnarumma, attise les convoitises de deux formations de Serie A en vue du prochain mercato estival. L’international pourrait ne pas prolonger son contrat avec le Paris SG.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma dans le viseur de deux cadors italiens

Le gardien de but du PSG, Gianluigi Donnarumma, a conservé sa place de titulaire indiscutable malgré la rude concurrence de Matvey Safonov. L’international italien s’est ressaisi et a notamment permis aux Parisiens de battre Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et d’être également sacrés champions de France cette saison.

Depuis quelques mois, Gianluigi Donnarumma et les dirigeants du Paris SG discutent pour une prolongation de son contrat qui prend fin en juin 2026. Mais les discussions stagnent et les deux parties n’ont pas encore trouvé un accord définitif. Le journaliste José Barroso fait le point sur ce dossier et indique que Gianluigi Donnarumma veut prolonger son contrat, mais demande une augmentation de son salaire.

Par contre, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, et son directeur sportif, Luis Campos, exigent une baisse des prétentions salariales du joueur. Ce statu quo fait les affaires de deux géants de Serie A. Selon les informations de PSG Inside-Actus, l’Inter Milan et la Juventus Turin seraient passés à l’action pour tenter d’attirer l’international italien.

Ces deux cadors italiens veulent pousser Donnarumma à ne pas prolonger, afin de forcer Paris à le vendre dès cet été. Les deux clubs espèrent ainsi obtenir le gardien à un prix inférieur à sa valeur estimée à 35 millions d’euros.