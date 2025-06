Mercato OM : Longoria soulagé, un indésirable s’en va !

L’OM, actif sur le mercato, à la recherche de renforts, s’apprête à dire au revoir à l’un de ses placardisés. Après une saison entière sans jouer et un long bras de fer, Chancel Mbemba va quitter Marseille libre. Mais la condition physique pose problème au moment de se chercher un nouveau point de chute.

Mercato OM : Chancel Mbemba va enfin quitter Marseille

Le feuilleton Chancel Mbemba touche à sa fin à Marseille. Mis à l’écart depuis l’été 2024, le défenseur central de 30 ans n’a plus disputé la moindre minute avec l’Olympique de Marseille. En cause, un désaccord médical majeur. Alors que le staff phocéen lui recommandait une opération du genou, le joueur aurait catégoriquement refusé.

Cette décision a signé sa mise à l’écart définitive du groupe professionnel. Pablo Longoria, en quête de stabilité et de cohérence dans la gestion de l’effectif, peut souffler : le départ libre de Mbemba allège un dossier devenu encombrant. Mais pour le joueur, la situation reste préoccupante.

Un avenir très flou pour le défenseur congolais

Sans compétition officielle de club depuis plus d’un an, Chancel Mbemba se trouve dans une impasse. Son nom circule timidement en coulisses, mais les clubs intéressés se montrent prudents. La saison blanche pèse lourd dans la balance, et les doutes autour de sa condition physique sont réels. Le joueur va devoir démontrer qu’il peut encore évoluer au plus haut niveau.

Malgré sa situation en club, Mbemba a pu garder un pied dans le haut niveau grâce à la RDC. Régulièrement convoqué, il a enchaîné quelques titularisations. Ces apparitions pourraient rassurer certains clubs, à condition qu’il retrouve rapidement un état physique compatible avec les exigences du football de haut niveau.

