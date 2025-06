Mercato FC Nantes : Le LOSC traque un chouchou de Kita !

Le LOSC vise un prolifique attaquant du FC Nantes pour le prochain mercato estival. Les dirigeants du FCN ferment la porte au départ de leur pépite.

Mercato FC Nantes : Le LOSC veut piocher au FCN cet été

Le FC Nantes pourrait subir un sale coup du LOSC lors du prochain mercato estival. Les Dogues ont perdu leur serial buteur Jonathan David et fouillent un peu partout pour trouver son remplaçant. En fin de contrat à la fin de ce mois de juin, l’international canadien a décidé de ne pas prolonger son bail et a déjà annoncé son départ de Lille.

Le président du LOSC, Olivier Létang aurait coché le nom d’une pépite du FC Nantes pour diriger l’attaque lilloise la saison prochaine. Selon les informations de l’insider BelOM sur X, les recruteurs lillois auraient jeté leur dévolu sur l’attaquant français Matthis Abline. Ce jeune crack a encore livré de belles performances cette saison et a contribué au maintien des Canaris en Ligue 1.

Matthis Abline a inscrit 11 buts et délivré deux passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues durant cette campagne. Arrivé au FC Nantes en janvier 2023 en provenance du Stade Rennais dans le cadre d’un prêt, il s’est adapté très vite au jeu des Nantais et a contribué activement au maintien du club en Ligue 1 la saison dernière. Ce qui a poussé les dirigeants du FCN à lever l’option d’achat et le recruter définitivement l’été dernier pour un montant de 12 millions d’euros.

Ses belles statistiques cette saison suscitent l’intérêt du LOSC qui veut le déloger de Nantes. Toutefois, le dossier est un peu complexe. Le FC Nantes n’est pas vendeur. Le président nantais, Waldemar Kita envisage de conserver sa pépite pour la saison prochaine. Les dirigeants de Lille devront casser leur tirelire pour forcer le transfert de Matthis Abline.

Un autre club français est aussi sur le coup. Selon les informations de RMC Sport, Matthis Abline serait aussi une cible prioritaire du Paris FC fraîchement promu en Ligue 1. Selon le site Transfertmarkt, la valeur marchande du crack nantais est estimée à 12 millions d’euros.