Mercato RC Lens : 25M€ ! le RCL boucle un excellent deal

Le RC Lens vient de boucler l’une des plus belles opérations de son mercato d’été. Le club sang et or a finalisé le transfert de Neil El Aynaoui vers l’AS Roma, dans un transfert estimé à 25 millions d’euros.

L’AS Roma a officialisé ce dimanche l’arrivée de Neil El Aynaoui pour cinq saisons, et marque sa première recrue estivale en provenance de Ligue 1. Le milieu marocain de 24 ans, pilier des Sang et Or la saison dernière, avait séduit le club romain, désireux de remplacer Leandro Paredes.

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2027 et la volonté de Lens de prolonger le joueur formé à Nancy, El Aynaoui a choisi de relever le défi de la Serie A, convaincu par le projet présenté par Gian Piero Gasperini.

Neil El Aynaoui rejoint l'AS Roma 🔁



Après deux saisons d'un attachement mutuel avec le public lensois, le milieu rejoint le mythique club italien dans le cadre d'un transfert.



Le club remercie Neil et lui souhaite le meilleur pour la suite.



🔗 https://t.co/WSQeEDNUCK pic.twitter.com/LJ8HFgFjxQ — Racing Club de Lens (@RCLens) July 20, 2025

Après deux offres initiales refusées, la Roma est revenue avec une proposition de 23,5 M€ assortie de 1,5 M€ de bonus et d’un pourcentage à la revente, offre acceptée par le RC Lens. Un transfert qui valorise le travail du RCL dans la gestion de ses actifs.

Un départ qui oblige le RCL à se renforcer

Le club lensois a officialisé le départ dans un communiqué, en saluant « deux saisons d’un attachement mutuel avec le public lensois ». Le départ d’El Aynaoui, après ceux de Kevin Danso (Tottenham), Óscar Cortés (Rangers) et Facundo Medina (OM), pousse le RC Lens à poursuivre le renouvellement de son effectif.

Les Sang et Or ont anticipé en consolidant leur secteur défensif avec l’arrivée de Matthieu Udol et de Samson Baidoo, ainsi que le renfort du gardien Robin Risser. Le club doit désormais se concentrer sur le recrutement d’un milieu capable de compenser la perte d’El Aynaoui, tout en maintenant son ambition de rester compétitif en Ligue 1.