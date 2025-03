Mercato LOSC : Olivier Létang déniche le successeur de Jonathan David en Allemagne

Le prolifique attaquant canadien, Jonathan David, pourrait quitter Lille à la fin de la saison. Le président du LOSC, Olivier Létang, aurait déjà trouvé son successeur.

Mercato LOSC : Jonathan David sur le départ de Lille, son successeur arrive !

Le LOSC va renforcer son attaque lors du prochain mercato estival puisqu’il risque de perdre gratuitement son crack canadien, Jonathan David. Ce dernier, dont le contrat arrive à échéance à la fin de la saison, suscite l’intérêt de nombreux clubs et un départ semble inévitable.

L’international canadien a martelé à plusieurs reprises qu’il attend la fin de la saison pour annoncer sa décision. Le président du LOSC, Olivier Létang, fait feu de tout bois pour conserver son joueur, mais Jonathan David a refusé de prolonger son bail avec Lille.

Lire aussi : Mercato LOSC : Jonathan David lâche une nouvelle bombe sur son avenir à Lille !

Dans un entretien accordé à Onze Mondial, il y a quelques semaines, Jonathan David a encore maintenu le flou sur son avenir. « Oui, je suis libre à la fin de la saison… Tu veux des indices sur mon avenir ? Tout le monde le saura en temps voulu, c’est-à-dire en fin de saison. Je ne me prononcerai pas avant. Je veux d’abord bien finir ma saison. Cette fin de saison s’annonce excitante, je veux bien jouer, aider l’équipe. Et quand la saison sera finie, la décision sera prise et annoncée », a-t-il dit.

Lire aussi : Mercato LOSC : Un cador anglais débarque à Lille pour Jonathan David !

Face à cette situation, les dirigeants du LOSC sont déjà à la recherche du successeur idéal pour maintenir la puissance offensive de l’équipe. Selon les informations du média TransferFeed, le club nordiste aurait ciblé un jeune talent évoluant dans le championnat allemand : Fisnik Asllani.

Âgé de 22 ans, cet attaquant est actuellement sous contrat avec Hoffenheim jusqu’en juin 2026. Afin de gagner en expérience et en temps de jeu, Fisnik Asllani a été prêté cette saison au SV Elversberg, un club de deuxième division allemande. Ce prêt s’avère fructueux puisque le jeune joueur a inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives en championnat.

Lire aussi : Mercato LOSC : La prochaine destination de Jonathan David est connue

Concernant le coût d’un éventuel transfert, la valeur de Fisnik Asllani est estimée à 3 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, mais les dirigeants de Hoffenheim exigeraient entre 5 et 8 millions d’euros. Cependant, le LOSC n’est pas seul dans ce dossier.La concurrence est rude pour s’attacher les services du prolifique attaquant.

Lire aussi : Coup de tonnerre à Lille : Jonathan David tout proche du PSG ?

En effet, des clubs tels que le Fenerbahçe, Anderlecht et le Sporting CP seraient également très intéressés par son profil. Le président du LOSC, Olivier Létang, et son équipe pourraient accélérer les négociations dans les prochains mois.