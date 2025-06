FC Nantes : Accord pour le transfert d’Arthur Avom ?

Les dirigeants du FC Nantes se lancent sur le jeune milieu de terrain camerounais, Arthur Avom pour le prochain mercato estival.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne Arthur Avom

La direction du FC Nantes veut piocher en Ligue 2 lors du prochain mercato estival pour renforcer l’équipe afin de bien démarrer la saison prochaine. Les Canaris ne veulent pas vivre les mêmes difficultés en Ligue 1 la saison prochaine.

Selon les informations de Africafoot, les dirigeants du FC Nantes auraient coché le nom du milieu de terrain camerounais Arthur Avom Ebong. Ce dernier évolue actuellement sous les couleurs du FC Lorient et livre de belles performances avec les Merlus en Ligue 2. Cette saison, il a disputé 34 rencontres toutes compétitions confondues avec son club, a inscrit deux buts et délivré 4 passes décisives.

À voir Mercato ASSE : Le LOSC ne lâche pas Lucas Stassin

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Maximiliano Caufriez dit Oui à Kita !

L’intérêt du FC Nantes pour Arthur Avom Ebong ne date pas d’hier. Les Canaris avaient tenté de recruter le joueur lors du dernier mercato hivernal. Ils avaient même entamé des discussions avec l’entourage du joueur, mais les négociations n’ont pas avancé avant la fermeture du marché des transferts. Les pensionnaires de la Beaujoire envisageraient de relancer la piste cet été.

Lire aussi : Mercato : Timothé Nkada au FC Nantes ? Ça chauffe !

Sous contrat avec le FC Lorient jusqu’en juin 2026 avec une année d’option supplémentaire, la valeur marchande d’Arthur Avom Ebong est actuellement estimée à 5 millions d’euros par le site spécialisé Transfertmarkt. Toutefois, le FC Lorient devrait exiger un montant plus élevé pour laisser partir son jeune joueur cet été. Pour le moment, les Merlus n’ont pas encore ouvert la porte au départ de leur pépite. Le FC Nantes n’a pas non plus dégainé une offre concrète pour le Camerounais.

À voir Menace XXL à l’OM : Un autre cador se signale pour Balerdi