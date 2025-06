Info Mercato : Un ancien du Barça se rapproche de l’OM !

D’après La Provence, la direction de l’OM prépare un mercato estival des plus agités avec huit renforts attendus. Si la piste Angel Gomes semble bien avancée avec un accord de principe du joueur anglais, les dirigeants marseillais avancent désormais sur le dossier d’un ancien crack du Barça.

Mercato OM : Un international portugais pour renforcer la défense ?

Déterminé à renforcer son effectif en vue de la prochaine Ligue des Champions, l’OM s’active notamment sur le flanc droit de sa défense, où le nom de Nelson Semedo revient avec insistance ces derniers jours. D’après les renseignements du journaliste portugais Mario Ventura, l’Olympique de Marseille serait même très bien partie pour s’offrir les services de l’ancien joueur du Barça.

Fragile dans le secteur défensif la saison dernière, l’OM multiplie les pistes pour renforcer le collectif de Roberto De Zerbi. Dans ce dossier, le vice-champion de France pourrait en effet profiter du retrait du Benfica Lisbonne pour avancer concrètement sur cette piste prestigieuse. 🇵🇹 Nelson Semedo não será jogador do Benfica.



O principal entrave é a questão salarial do defesa.



Apesar do Wolves querer a continuidade do português, é cada vez mais certo a sua ida para o Marseille. #SLB #OM #TeamOM pic.twitter.com/mgR9gduOet— Mário Ventura (@thephillven) June 7, 2025

La source lisboète explique que les Aigles auraient l’éponge en raison des exigences salariales trop élevées de Nelson Semedo. La tendance serait donc désormais claire : Nelson Semedo devrait rejoindre l’Olympique de Marseille, malgré la volonté de Wolverhampton de prolonger son contrat, qui expire le 30 juin prochain.

Toujours selon la même source, l’international portugais de 31 ans serait séduit par le projet olympien et une arrivée en France se dessine plus que jamais. Avec ses qualités offensives, sa capacité à répéter les efforts et son expérience du haut niveau, notamment en Liga et en Premier League, Nelson Semedo pourrait donc incarner un renfort de poids dans le système de jeu de Roberto De Zerbi. Mais Pablo Longoria et Medhi Benatia devront se montrer convaincants au niveau de l’offre salariale.