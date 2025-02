OM : Valentin Rongier, le soldat fidèle de De Zerbi, bientôt récompensé

Valentin Rongier, indispensable dans le système de Roberto De Zerbi, devrait bientôt prolonger son aventure à l’OM. Mehdi Benatia a confirmé l’ouverture imminente des discussions pour sécuriser l’avenir du milieu de terrain.

OM : Une prolongation en discussion pour Valentin Rongier à Marseille

Sous contrat jusqu’en 2026, Valentin Rongier est un élément clé du collectif marseillais. Malgré l’arrivée d’Ismaël Bennacer pour renforcer l’entrejeu, son importance reste indiscutable. Selon Mehdi Benatia, directeur du football de l’OM, des négociations pour une prolongation vont bientôt débuter. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien défenseur a souligné l’apport du milieu de terrain français.

« Valentin Rongier sera un sujet, prochainement. C’est un joueur que j’adore, dans l’équilibre d’équipe, le coach ne fait que répéter combien il est important, on va entamer rapidement des discussions avec lui et ses agents, c’est prévu. Et Roberto De Zerbi y tient aussi absolument », a-t-il confié.

Un retour en force à Marseille après une blessure difficile

Victime d’une grave blessure au genou, Valentin Rongier a connu une longue période d’indisponibilité. Mais depuis son retour à la compétition, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable, et prouve qu’il avait retrouvé son meilleur niveau. Benatia reconnaît d’ailleurs l’impact du milieu de terrain sur l’équipe :

« Je l’ai vu blessé, ma première période ici correspond à cette période de convalescence pour lui, et je sais à quel point il a manqué l’année dernière dans cette équipe. Il a travaillé énormément, il est revenu, avec plein de doutes au départ, par rapport au genou, allait-il pouvoir revenir à ce niveau-là ? », a ajouté le Marocain à propos de Rongier.

Valentin Rongier, un cadre pour l’avenir de l’OM

Avec l’objectif de retrouver l’Europe la saison prochaine, l’Olympique de Marseille souhaite s’appuyer sur des joueurs d’expérience, capables de supporter la pression du Vélodrome et d’enchaîner les rencontres à un rythme soutenu. Mehdi Pour Benatia, Valentin Rongier fait partie de ces leaders indispensables à la compétitivité du club.

« Dans l’attitude, dans le comportement, dans ce qu’il dégage pour l’équipe, c’est un joueur très important. Il a ce vécu, il sait ce que c’est de jouer au Vélodrome, même l’année prochaine, dans l’optique Coupe d’Europe, tu dois avoir un Valentin Rongier dans l’effectif, il a encore beaucoup à donner », assure-t-il.

« Le but est d’anticiper, de se projeter, tu dois avoir 18-19 top joueurs avec quelques jeunes pour bien figurer sur tous les tableaux et enchaîner trois matches par semaine », a conclu Benatia. La prolongation de Rongier semble donc être une priorité pour la direction marseillaise. Un geste fort qui récompenserait son engagement et sa fidélité envers le club phocéen.