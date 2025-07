OM : L’annonce musclée de De Zerbi sur Greenwood !

Mason Greenwood, auteur d’un nouveau but lors de la victoire de l’OM contre Gérone (2-0), confirme sa montée en puissance à l’approche de la nouvelle saison. Roberto De Zerbi, son entraîneur, n’a pas tari d’éloges sur l’attaquant anglais, désormais incontournable dans le système olympien.

OM : Greenwood, déjà en feu pour Marseille

Aligné en pointe lors de la rencontre amicale face à Gérone, Mason Greenwood a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets, sur un penalty qu’il a lui-même provoqué (35e). Son implication offensive et son aisance technique ont impressionné, à tel point que Roberto De Zerbi s’est exprimé avec enthousiasme à son sujet après la rencontre.

« Oui, il a été top. Il s’est présenté encore sous son meilleur visage. On a un autre Mason cette année », s’est-il lâché. Le technicien italien évoque une évolution notable chez l’ex-joueur de Manchester United : « Il a gagné en régularité, il a travaillé pendant les vacances. S’il continue comme ça… Il est plus fort que les autres », a fait remarquer De Zerbi.

De Zerbi confiant et ambitieux

Au-delà de la performance individuelle, De Zerbi a salué l’attitude globale de son groupe après cette troisième rencontre de préparation estivale. « L’attitude est excellente, de tous les joueurs, sans exception. […] On a joué plutôt bien en première période. En seconde, on a été plus disciplinés, il me semble qu’on a mieux joué encore », s’est-il réjouit.

Le coach italien, en baskets blanches et sourire aux lèvres dans les couloirs du Nou Estadi, semble confiant pour la suite : l’OM progresse dans le contenu, physiquement et tactiquement, à quelques semaines de la reprise officielle.