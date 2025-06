Stade Rennais : Un soldat de Beye file en Angleterre !

Le divorce est officiellement scellé entre le Stade Rennais et Adrien Truffert. Le crack rennais s’est engagé avec Bournemouth en Angleterre.

Mercato Stade Rennais : Adrien Truffert quitte Rennes

C’est fini entre le Stade Rennais et Adrien Truffert. Le défenseur français plie ses bagages et prend la direction de l’Angleterre. Le président du club breton, Arnaud Pouille a déjà annoncé son potentiel transfert cet été. Ce lundi, la direction du SRFC a officiellement acté son départ.

Adrien Truffert rejoint Bournemouth pour évoluer en Premier League la saison prochaine. Il s’engage avec cette formation anglaise jusqu’en 2030. « Rouge et Noir depuis dix ans, régulier, déterminé, capitaine cette saison, Adrien Truffert aura marqué le SRFC de sa patte gauche. Le défenseur a choisi l’Angleterre et Bournemouth pour la suite de sa carrière. Nous lui souhaitons une belle aventure Outre-Manche. », indique le club breton dans un communiqué.

