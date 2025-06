Mercato ASSE : Davitashvili, un nouveau courtisan s’active

Révélé ces deriers jours, l’intérêt d’un nouveau prétendant de Zuriko Davitashvili de l’ASSE se confirme. Ce club de Ligue 1 pourrait passer à l’offensive maintenant que le mercato est ouvert officiellement.

Mercato : Le Stade Rennais parmi les clubs visant Zuriko Davitashvili

L’ASSE est attaquée pour ses deux joueurs le plus en vue de la saison dernière, notamment Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Ces deux joueurs offensifs, recrutés l’été dernier, ont été les plus décisifs, avec respectivement 12 buts, 5 passes décisives et 9 buts, 8 passes décisives.

Grâce à ses performances, l’ailier géorgien a séduit le RC Strasbourg en Ligue 1 et deux clubs en Turquie, notamment le Besiktas.

Lisez aussi : Mercato : L’ASSE trouve la formule pour garder Lucas Stassin

À voir Mercato : L’OM finalement hors course pour Igor Paixao ?

La semaine dernière, Evect a révélé l’intérêt du Stade Rennais pour le numéro 22 de l’AS Saint-Etienne. Ce lundi, date de l’ouverture officielle du mercato esival, L’Équipe confirme la piste rennaise. Selon le quotidien sportif, le club breton souhaite recruter Zuriko Davitashvili pour se renforcer offensivement.

Moses Simon s’éloigne du SRFC, l’option Davitashvili se renforce

Rennes avait également coché le nom de Moses Simon, mais l’ailier du FC Nantes est proche de signer au Paris FC. Du coup, le SRFC pourrait passer à l’offensive en transmettant une offre concrète à l’ASSE. En effet, la source précise que le Stade Rennais n’avait manifesté qu’un simple intérêt pour Zuriko Davitashvili jusque-là.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Contrat de Jaber, un important détail révélé

Il est important de noter que l’ancien joueur de Bordeaux a été recruté par les Verts à 6 M€ l’été dernier. Selon l’estimaion di site spécialisé, Transfermarkt, il est évalué à 10 M€ après sa saison réussie, sur le plan individuel, avec l’équipe d’Eirik Horneland.

À voir Mercato Stade Rennais : Officiel, une pépite a signé !