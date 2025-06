Mercato ASSE : Davitashvili vers un transfert record

Ne pouvant retenir Zuriko Davitashvili contre son gré, l’ASSE attend les offres pour le transférer. Mais à quel montant sera-t-il cédé au regard de ses performances la saison dernière et du standing des clubs courtisans ?

Mercato : L’ASSE exigerait entre 15 et 20 M€ pour Zuriko Davitashvili

L’ASSE est reléguée en Ligue 2, mais elle a décidé de conserver ses joueurs clés de la saison dernière, notamment Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Les deux attaquants décisifs, eux, ne veulent pas jouer en division inférieure et sont ouverts à un départ cet été. À deux jours de l’ouverture officielle du mercato estival, l’ailier géorgien et l’avant-centre belge ont plusieurs clubs à leurs trousses, tant en Ligue 1 qu’à l’étranger.

En effet, l’AS Saint-Etienne sera contrainte de les vendre compte tenu de la cote qu’ils ont sur le marché en ce moment. La question qui se pose est celle concernant leurs prix. Une première réponse est tombée pour Zuriko Davitashvili. Selon les informations de la Gazzetta Georgia, Kilmer Sports Ventures réclame entre 15 et 20 M€ pour transférer le numéro 22 des Verts, alors que sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 10 M€.

ASSE : L’ailier de Saint-Etienne est très sollicité

Pour rappel, le joueur révélé à Bordeaux a été transféré à l’ASSE contre une indemnité de 6 M€ en juillet 2024. La saison dernière, il a été auteur de 9 buts et 8 passes décisives en Ligue 1. Grâce à ses performances, l’international géorgien intéresse le RC Strasbourg et le Stade Rennais en Ligue 1, le Besiktas et Trabzonspor en Turquie. Son profil est également coché par des clubs en Angleterre, en Allemagne et dans le Golfe.