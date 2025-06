Mercato FC Nantes : Moses Simon a tranché !

La prochaine destination de Moses Simon se précise. L’ailier nigérian se dirige vers un départ du FC Nantes cet été.

Mercato FC Nantes : Ça se bouscule pour Moses Simon !

Moses Simon aurait pris une décision fixe concernant son avenir au FC Nantes. Le crack nantais serait prêt à quitter la Beaujoire lors du prochain mercato estival pour continuer l’aventure avec un autre club de Ligue 1. Du beau monde tourne autour de l’international nigérian puisqu’il continue de livrer de belles performances et de trouver le chemin des filets.

Le Nigérian a encore contribué au maintien des Canaris en Ligue 1 cette saison. Il a marqué 8 reprises et a délivré 10 passes décisives. Un club de Ligue 1 fait le forcing pour le déloger du FCN. Selon les informations de L’Equipe, le Paris FC est en pole position pour s’offrir Moses Simon cet été. Les recruteurs de cette formation française ont entamé des négociations avec les dirigeants du FC Nantes depuis quelques jours et ils sont sur le point de toucher au but.

Le club parisien aurait formulé une offre de 5 millions pour l’ailier nantais. Mais le président du FC Nantes, Waldemar Kita a répondu cash au Paris FC. Il ne veut pas brader sa pépite. Les Canaris exigent un montant plus élevé avant de céder Moses Simon. Les deux clubs ont poursuivi les négociations et sont sur le point de trouver un accord définitif.

Moses Simon a donné son accord pour rejoindre le Paris FC et mener l’attaque de ce club la saison prochaine. La valeur marchande de l’international nigérian est estimée à 12 millions d’euros par le site Transfertmarkt.