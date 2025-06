FC Nantes : Kita dégote un insatiable buteur en Pologne !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita déniche une gâchette offensive en Pologne en vue du mercato estival. La porte est ouverte pour l’arrivée du joueur à Nantes.

Mercato FC Nantes : Kita fonce sur un crack congolais

Les recruteurs du FC Nantes ciblent une pépite en Pologne pour le prochain mercato estival. Les Canaris s’activent pour recruter de nouveaux joueurs talentueux cet été afin de montrer un nouveau visage la saison prochaine. L’une des priorités des dirigeants nantais est la signature de nouvelles gâchettes offensives, car l’attaque nantaise peine à trouver le chemin des filets.

Les dirigeants nantais cherchent un buteur capable d’affoler les compteurs de but la saison prochaine. Selon les informations d’Africa Foot, le président du FC Nantes, Waldemar Kita et son fils Franck Kita auraient coché le nom d’un prolifique attaquant en Pologne. Ils auraient jeté leur dévolu sur Afimico Pululu qui évolue actuellement sous les couleurs de Jagiellonia Bialystok. Le jeune avant-centre congolais est en pleine forme et trouve régulièrement le chemin des filets en Pologne.

Afimico Pululu a inscrit 12 buts cette saison et il a délivré deux passes décisives en 37 rencontres toutes compétitions confondues en club. La saison dernière, il avait claqué 21 réalisations. Ses belles statistiques attisent les convoitises de nombreux clubs de Ligue 1. Le FC Nantes serait en pole position pour boucler l’arrivé du Congolais.

La direction de Jagiellonia Bialystok est ouverte au départ d’Afimico Pululu cet été. Les responsables polonais conditionnent son transfert à une offre entre 4 et 5 millions d’euros. Lié à l’équipe polonaise jusqu’en 2026, sa valeur marchande est estimée à 4 millions d’euros.