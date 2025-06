Lautaro Martinez lâche un terrible aveu après PSG – Inter !

Un peu plus de deux semaines après la finale de la Ligue des Champions, Lautaro Martinez, le capitaine de l’Inter Milan, est revenu sur l’humiliation infligée par le PSG au club italien. Explications.

Lautaro Martinez toujours par la finale PSG – Inter Milan

Le 31 mai dernier, le Paris Saint-Germain a littéralement humilié l’Inter Milan en s’imposant largement (5-0) en finale de Ligue des Champions. Une deuxième défaite à ce stade de la compétition pour le club italien en deux ans qui a marqué leur capitaine Lautaro Martinez.

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport sur les terrains de l’université de Californie, à Los Angeles, en marge de la préparation pour la Coupe du Monde des Clubs, l’attaquant de 27 ans a affiché le traumatisme causé par cette défaite historique.

« J’étais triste, j’ai eu du mal à comprendre les raisons. Je n’ai pas parlé pendant cinq à six jours. Ce soir-là (face au PSG ; NDLR), rien n’était possible et on a tout perdu. Ce n’était pas nous, nous n’étions pas une équipe. C’est le football. Et maintenant, il faut passer à autre chose, il n’y a pas d’autre solution, même si tout reste dans ma tête », a confié l’international argentin.

Malgré cette lourde défaite, les joueurs de l’Inter Milan restent mobilisés à quelques heures de leur entrée en lice dans cette Coupe du Monde des Clubs (dans la nuit de mardi à mercredi, 3h face à Monterrey).

« J’ai parlé avec les gars, je leur ai demandé d’être fort mentalement, je leur ai expliqué qu’un dernier effort était nécessaire avant de partir en vacances, un dernier petit bout de chemin à parcourir pour continuer à progresser. Je suis triste de n’avoir remporté aucun trophée cette saison. Mais avec le recul, je ne peux pas dire que ce fut une saison négative.

Et cela doit nous donner l’impulsion nécessaire pour repartir avec la même envie que toujours. Nous sommes l’Inter, nous sommes une équipe mature, nous voulons toujours atteindre le sommet. Nous voulons jouer cette Coupe du monde à fond. Et je veux mettre toute mon énergie à aider l’équipe », a expliqué Lautaro Martinez.