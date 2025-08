Mercato : Luis Enrique supplie un joueur de rester au PSG !

Désireux d’avoir plus de temps de jeu la saison, Kang-In Lee envisage sérieusement de quitter le PSG lors de ce mercato estival. Mais son entraîneur Luis Enrique souhaite le garder encore une année de plus.

Mercato : Kang-In Lee veut quitter le PSG, Luis Enrique met son véto

Recruté à l’été 2023 en provenance de Majorque, Kang-In Lee a réussi de belles choses lors de ses débuts, mais peine à s’imposer véritablement au sein de l’équipe du PSG. À moins d’un an de la Coupe du Monde, le milieu offensif sud-coréen souhaite changer d’air afin d’obtenir plus de temps, d’après le journal Marca.

« Le joueur souhaite jouer un rôle plus important et n’exclut pas de quitter les champions d’Europe pour gagner du temps de jeu de qualité auprès de puissantes équipes européennes. Le Coréen a gagné le respect de Luis Enrique , et l’entraîneur asturien n’est d’ailleurs pas favorable à son départ. Cependant, le joueur souhaite explorer les opportunités qui se présentent à lui sur le marché.

Le Coréen souhaite explorer les options de Premier League et de Serie A pour réorienter sa carrière. Naples et Manchester United ont manifesté leur intérêt, et d’autres équipes des deux championnats sont en contact direct avec le joueur et souhaitent le recruter », explique le média espagnol.

De son côté, PSG Inside Actus assure que le PSG a reçu trois propositions pour le joueur de 24 ans. « Le Paris Saint-Germain a récemment reçu plusieurs offres officielles concernant son milieu offensif sud-coréen, Kang-In Lee. Malgré un temps de jeu limité lors de la saison passée, le joueur suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens et extraeuropéens.

Selon nos informations, trois propositions concrètes sont parvenues sur le bureau des dirigeants parisiens : une offre en provenance d’Italie, une autre d’Arabie Saoudite, et une dernière venant de Turquie. Cependant, le PSG les juge insuffisantes à ce stade », affirme le portail dédié au club de la capitale.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Paris Saint-Germain, Kang-In Lee n’est pas un titulaire dans l’esprit de Luis Enrique, mais reste tout de même un joueur de rotation et n’est pas mis à l’écart comme Marco Asensio ou Carlos Soler.