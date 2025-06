Mercato ASSE : Huit départs confirmés à Saint-Etienne

L’ASSE a repris le chemin des entraînements ce jeudi comme prévu. Les joueurs en fin de contrat étaient tous absents à cette rentrée sportive.

Mercato : Briançon, Abdelhamid, Mouton, Gauthier, Wadji, Fall, Ekwah et Pétrot absents

L’ASSE a entamé la préparation estivale ce jeudi 19 juin. Les joueurs dont les contrats prennent fin officiellement le 30 juin 2025 manquaient à l’appel au Centre sportif Robert Herbin. Anthony Briançon, Yunis Abdelhamid, Louis Mouton, Antoine Gauthier, Ibrahima Wadji, Boubacar Fall et Léo Pétrot n’ont pas reçu de proposition de prolongation et sont libres. Idem pour Pierre Ekwah dont le prêt était assorti d’une option d’achat.

Certains ont déjà trouvé des points de chute. Abdelhamid est annoncé à l’AS FAR de Rabat au Maroc, Mouton est proche d’Angers SCO et Gauthier a rejoint le Puy Foot en National. Pour être plus précis Louis Mouton a repoussé l’offre de l’AS Saint-Etienne, qui ne lui convenait pas, et a filé librement. Quant à Léo Pétrot, son cas divise en interne et il reste en sursis.

En revanche, Zuriko Davitashvili et Mickaël Nadé ont pris part aux premières foulées de l’équipe de l’ASSE après la relégation en Ligue 2 le 17 mai dernier. Annoncés sur le départ pendant ce mercato d’été, ils sont encore présents dans l’équipe d’Eirik Horneland. Ils sont visibles sur les photos publiées par le club stéphanois sur son site internet.