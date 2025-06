L’ASSE va défier un club de Ligue des Champions

L’ASSE et Eirik Horneland se lancent dans la préparation de la saison à venir en Ligue 2. L’As Saint-Etienne a donc dévoilé son programme de pré-saison estivale. On note un duel contre une équipe programmée pour disputer les tours préliminaires de la Ligue des Champions.

ASSE : Reprise express pour les hommes de Horneland

La trêve estivale sera de très courte durée pour l’ASSE. Seulement un mois après la rélégation du club stéphanois en Ligue 2, son coach met les pieds dans la préparation de la saison 2025-2026. Eirik Horneland, veut inculquer ses plans de jeu le plus tôt possible à ses joueurs. Il a fixé la reprise des entraînements pour le jeudi 19 juin prochain, donc à sept semaines du coup d’envoi de la Ligue 2.

Lire aussi : Mercato : Feu vert à Gazidis pour le recrutement

À voir Mercato OM : Longoria tente un pari risqué à 9M€

L’entraîneur norvégien prévoit de profiter du temps qu’il peut avoir pour renforcer la cohésion au sein de son groupe. À noter qu’il était aux commandes déjà la saison dernière et connait donc les joueurs qi’il faut ralier à ses phylosophie de jeu et ceux à concerner par la vie du groupe niveau vestiaire. Deux stages de préparation sont donc prévus, dont le premier au Chambon-sur-Lignon et le second à Aix-les-Bains. Ils seront tous les deux ponctués de cinq matchs amicaux. 🗓️ @EtoileCarouge, @estac_officiel, @ServetteFC… La préparation estivale des Verts se dessine ! 🆚☀️



Toutes les infos à connaître à une semaine de la reprise ! 👇— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 12, 2025

Un test européen pour Saint-Etienne

L’affiche la plus prestigieuse de cette pré-saison opposera les Stéphanois au Servette Genève, deuxième du dernier championnat suisse et qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Un adversaire de renom, idéal pour tester la solidité du groupe face à un football d’un niveau supérieur.

Lire aussi : Mercato ASSE : Le verdict de la DNCG tombe !

Les Verts affronteront également l’Étoile Carouge (D3 suisse) et Troyes, qu’ils retrouveront en championnat. Deux autres rencontres sont encore à déterminer avant de lancer leur saison le 8 août.

Programme complet de l’ASSE

À voir Mercato : Luis Campos frappe, une pépite belge arrive au PSG

Jeudi 19 juin : Reprise de l’entraînement

Du 29 juin au 5 juillet : Stage au Chambon-sur-Lignon

Samedi 5 juillet : ASSE – Étoile Carouge FC (lieu et horaire à confirmer)

Samedi 12 juillet : ASSE – ESTAC Troyes (huis clos)

À voir Mercato RC Lens : Le RCL déniche un roc tunisien en Suisse !

Du 16 au 25 juillet : Stage à Aix-les-Bains

Vendredi 18 juillet (19h30) : Servette Genève affrontera l’ASSE (stade Jacques-Forestier)

Vendredi 25 juillet : 4e match amical entre des adversaires nont encore connus.

Samedi 2 août : 5e match amical (adversaire à déterminer)

À voir FC Nantes : Direction l’Espagne pour Pedro Chirivella

Vendredi 8 août : 1re journée de Ligue 2 BKT.