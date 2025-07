Mercato OM : L’accord avec Igor Paixão bouclé !

Le mercato de l’OM se déroule sous de bons auspices avec l’accord trouvé avec Igor Paixão. Le buteur brésilien est totalement séduit par le projet présenté par Roberto De Zerbi.

Mercato OM : Igor Paixão très intéressé par Marseille

Ces dernières semaines, Feyenoord a donné son accord à l’Olympique de Marseille pour la négociation d’un transfert. Cet acte montrait déjà l’ouverture du club néerlandais à un départ du joueur. La bonne nouvelle vient de tomber, puisque l’OM s’est entendu avec le Brésilien, très chaud pour rejoindre l’écurie de la cité phocéenne.

Il ne reste désormais plus qu’un accord à trouver entre la direction du club marseillais et celle de Feyenoord. On sait qu’une première proposition marseillaise, estimée à 24 millions d’euros, avait déjà été repoussée. Ce qui rend optimiste dans ce dossier, c’est que les exigences de Feyenoord ne sont pas très éloignées de cette offre olympienne.

Le club néerlandais espère un versement de 30 millions d’euros de la part de l’Olympique de Marseille pour finaliser ce dossier. RMC Sport confirme cette première offre ainsi que l’exigence de 30 millions d’euros de Feyenoord avant de céder le joueur. Du côté de l’OM, la direction peut difficilement faire marche arrière pour 6 millions d’euros, au regard de l’enthousiasme de Roberto De Zerbi à l’idée d’obtenir le joueur.

Les prochaines heures pourraient déjà permettre d’en savoir plus sur ce dossier brûlant de l’OM. Un accord d’ici la fin de semaine devrait donner des indications sur la prochaine arrivée du joueur dans la cité phocéenne.