Mercato PSG : Rodrygo, ce qui manque pour la signature

Pour ce mercato estival du PSG, Luis Campos pense à piocher Rodrygo dans les rangs du Real Madrid. Le club espagnol ne s’oppose pas au transfert de son joueur, mais un élément manque pour boucler le dossier.

Mercato PSG : dossier Rodrygo, la presse espagnole en parle

Rodrygo, avec son grand potentiel, pourrait exploser au PSG dans les années à venir. Le club de la capitale s’est mis sur les rangs pour le recruter et Luis Campos, son directeur sportif, fait tout pour faire aboutir l’affaire. Mais comme toujours, le dirigeant portugais reste discret sur ses actions malgré la circulation des nouvelles du dossier dans la presse espagnole.

En effet, alors que le PSG attend la fin de la Coupe du Monde des Clubs FIFA pour accélérer sur ses dossiers mercato, le dossier du Brésilien Rodrygo refait l’actualité. Le joueur de 24 ans, de nationalité brésilienne, est intéressé par une signature au Paris Saint-Germain. Pour autant, il n’entend pas court-circuiter ses actuels dirigeants pour obtenir son transfert.

Du côté du Real Madrid, on ne s’oppose pas non plus à son départ, mais toutes les parties doivent s’y retrouver. Florentino Perez veut bien amputer l’effectif de Xabi Alonso, mais souhaite, pour cela, que de l’argent entre dans les caisses du club. Il exige à ce titre 80 millions d’euros d’indemnité de transfert pour Rodrygo.

Du côté du PSG, si l’intérêt pour le joueur est bien concret, les différents décideurs n’ont pas encore décidé du versement à venir de cette somme. Pour la presse espagnole, c’est à ce point d’achoppement que se trouve le dossier de l’avenir de l’ailier et buteur de 24 ans.

Le natif d’Osasco (Brésil) a disputé avec le Real Madrid 269 matchs toutes compétitions confondues, pour 68 buts inscrits. Sa venue serait une bonne nouvelle pour Luis Enrique, à condition donc que la direction parisienne sorte le chèque.

