US Orléans Mercato : Officiel, Ismaël Keita rejoint le club

En difficulté à Cholet cette saison après son transfert avorté au Red Star, Ismaël Keita a trouvé un nouveau point de chute. Le natif de Bamako s’est engagé en faveur de l’ US Orléans pour une saison accompagnée d’une seconde en option.

L'US Orléans veut vite retrouver la Ligue 2

Après 4 saisons en Ligue 2, l’US Orléans a terminé à la 20ème place et retrouvera donc la National l’an prochain. Désireux de remonter dès l’année prochaine, les dirigeants orléanais veulent améliorer l’effectif en accueillant des renforts à chaque ligne. Les Guêpes ont annoncé ce mercredi l’arrivée libre d’Ismaël Keita en provenance de Cholet. « Quand la proposition est venue, je n’ai pas hésité une seconde. Je serais venu à Orléans à pied s’il avait fallu ! […] Celui qui vous dit qu’il n’est pas content de signer à Orléans est un fou. » s’enthousiasme le joueur dans un entretien accordé à La République du Centre.

Ismaël Keita, un joueur d’expérience

S’il évoluera à nouveau en National la saison prochaine, comme depuis 3 ans avec le SO Cholet, Ismaël Keita a beaucoup d’expérience dans le monde professionnel. Passé par le FC Nantes (2009-2013), le SCO d’Angers (2013-2016) et le Paris FC (2016), le milieu défensif a disputé 108 matchs de Ligue 2. Orléans réalise donc un gros coup en recrutant un joueur qui connait la National (53 matchs), mais également la division supérieure. « On m’a pris pour mon expérience du National 1 et du haut niveau. […] On m’a choisi pour remonter en Ligue 2 le plus vite possible. »