Mercato FC Nantes : Toni Fruk en route pour Nantes ?

Les dirigeants du FC Nantes foncent sur Toni Fruk, la pépite croate qui a brillé cette saison dans son pays. La porte est ouverte pour le transfert du joueur.

Mercato FC Nantes : Kita va-t-il recruter Toni Fruk ?

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita ne traîne pas pendant ce mercato estival. Plusieurs dossiers ont été déjà bouclés dès l’ouverture de ce mercato estival. Certains joueurs ont déjà plié leurs bagages pour se relancer ailleurs. De nouveaux cracks sont attendus pour compenser les vides. Les pensionnaires de la Beaujoire visent un renfort offensif venu de Croatie. Il s’agit de Toni Fruk, un milieu offensif de 23 ans qui a affolé les compteurs de but avec le HNK Rijeka cette saison.

Fruk a vraiment brillé et aidé son club la saison dernière. Il totalise dix buts et dix passes décisives en 37 matchs pleins lors de la dernière campagne. Le jeune joueur a secoué les défenses adverses. Après ses performances XXL, il a été convoqué en sélection nationale. Et depuis quelques mois, les convoitises se multiplient. Waldemar Kita et son fils Franck le suivent de près. Le Croate pourrait être la cinquième recrue estivale des Canaris. Le dossier est chaud. Le joueur est disponible, mais les prétendants sont nombreux.

Le FC Nantes veut aller vite pour battre la concurrence. Pour le moment, les dirigeants nantais n’ont pas encore trouvé un accord définitif pour le transfert de la pépite. Transfertmarkt fixe la valeur de Toni Fruk à 10 millions d’euros. Les dirigeants croates vont demander plus que ce montant avant de laisser leur joueur. Le FC Nantes doit donc agir sans tarder s’il veut frapper ce joli coup.