Mercato : Liverpool acte le départ de Konaté pour le PSG ?

Laminé par Chelsea en finale de la Coupe du Monde des Clubs (0-3), le PSG peut désormais concentrer sur son mercato estival. Et Ibrahima Konaté, susceptible de Liverpool, pourrait être l’un des gros coups du club de la capitale française.

Mercato PSG : Liverpool ouvre la porte pour Ibrahima Konaté

Évalué à 60 millions d’euros par Transfermarkt, Ibrahima Konaté pourrait être l’un des tubes de ce mercato estival. Après plusieurs mois de négociations en vue d’une prolongation, les dirigeants de Liverpool et les représentants de l’international français ne parviennent toujours pas à trouver un accord.

Pour éviter de le voir partir gratuitement dans douze mois, le club de la Mersey pourrait donc se résoudre à le laisser partir dès cet été pour encaisser un joli chèque pouvant permettre de le remplacer valablement. Après cinq saisons en Premier League, le joueur de 26 ans souhaite aussi changer d’air. D’après Foot Mercato, le PSG, qui vise le recrutement de deux défenseurs centraux d’ici le 1er septembre prochain, serait sur les rangs pour rapatrier Konaté en Ligue 1.

« Selon nos informations, Ibrahima Konaté souhaite changer d’air l’été prochain, à l’issue de son contrat. Conscient que la situation n’était pas à son avantage, le club de la Mersey avait lancé des discussions pour une prolongation, mais pour le moment, elles n’ont pas abouti. Selon nos informations, plusieurs clubs sont déjà au courant et à l’affût pour une possible signature.

Parmi lesquels on trouve le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Natif de Paris, Konaté pourrait-il être sensible à une signature dans la capitale française ? », rapporte le portail sportif ces dernières heures. Le Paris Saint-Germain devra toutefois se montrer très convaincant puisque Konaté semble avoir une préférence pour la suite de sa carrière.

Ibrahima Konaté a un faible pour le Real Madrid

Arrivé à l’été 2021 en provenance du RB Leipzig contre une enveloppe de 40 millions d’euros, Ibrahima Konaté pourrait s’offrir un nouveau challenge dès cet été. Placé dans le collimateur d’autres grands clubs européens, notamment la Juventus Turin, le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid, l’ancien défenseur central du FC Sochaux aurait un faible pour les Merengues.

Alors que la Maison-Blanche est en pleine reconstruction sous les ordres de Xabi Alonso, le natif de Paris se verrait bien rejoindre ses compatriotes Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Edouardo Camavinga et Ferland Mendy à Santiago Bernabeu. « D’autres clubs sont intéressés à l’idée de le récupérer libre. Le principal intéressé a une préférence pour le Real Madrid », précise Foot Mercato.

Conscients de la situation, les Reds demanderaient 50 millions d’euros pour laisser partir son numéro 5, mais Florentino Pérez n’aurait aucune envie de dépasser la barre de 25 millions d’euros dans cette opération. Très intéressé par le renfort de Konaté, le président madrilène n’entend pas se ruiner dans ce dossier et serait prêt à patienter douze mois de plus afin de le récupérer en tant qu’agent libre comme son ancien partenaire Trent Alexander-Arnold, qui a rejoint librement le Real cet été. Ce qui pourrait laisser un boulevard au PSG pour signer Konaté. Affaire à suivre donc…