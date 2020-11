LOSC : Très bonne nouvelle avant d'affronter l'AC Milan

Publié le 04 novembre 2020 à 19:00

Le LOSC affronte l'AC Milan, jeudi soir (21 h), pour le compte de la troisième journée de Ligue Europa. Un gros morceau pour les joueurs de Christophe Galtier, qui ne cache pas ses ambitions et pourrait avoir de très bonnes nouvelles quant au onze qu'alignera l'entraîneur lombard, Stefano Pioli.

Le LOSC va jouer la gagne à Milan

Christophe Galtier nourrit de grandes ambitions pour le LOSC. Après deux matches nuls, en Ligue Europa contre le Celtic Glasgow (2-2) et en Ligue 1 contre l'OL (1-1), les Dogues veulent réagir et quoi de mieux qu'un bon résultat à San Siro, sur la pelouse de l'AC Milan, pour repartir dans une dynamique de victoires ? L'entraîneur du LOSC veut maintenir la pression sur son adversaire de jeudi (21 h) en Coupe d'Europe, leader du groupe. "On doit faire un résultat. Oui, ça sera un match difficile. Depuis un moment, on enchaine contre des équipes d'un niveau très élevé. Il faut profiter de ces moments, on s'est battu pour les avoir, on va jouer notre carte à fond", a promis Christophe Galtier, dont l'équipe est toujours invaincue cette saison, tout comme l'AC Milan, qui reste du 24 matches sans défaite. Mais le LOSC ne compte pas se laisser impressionner et veut assurer une qualification en seizièmes de finale le plus rapidement possible et pourquoi pas avec la première place de la poule.

L'AC Milan va faire tourner

L'AC Milan, de son côté, est donc leader du groupe, avec une victoire sur la pelouse du Celtic Glasgow (3-1) et une autre contre le Sparta Prague (3-0). Les Lombards font peur cette saison, avec un Zlatan Ibrahimovic immortel. Ils sont premiers de Serie A avec deux points d'avance sur Sassuolo et déjà quatre sur le Juventus et, comme en Coupe d'Europe, ils sont invaincus. Mais l'entraîneur Stefano Pioli a annoncé qu'il ferait tourner contre le LOSC. "L'entraînement de ce soir (mercredi) sera très important pour évaluer la condition physique des joueurs, a expliqué le coach milanais. Il y aura quelques changement contre Lille, car nous avons besoin d'énergie, de fraîcheur, d'un point de vue mental comme d'un point de vue physique." De plus, Stefano Pioli estime que la rencontre face à Lille n'est pas cruciale : "Le match ne sera pas décisif pour la qualification, même si c'est une rencontre importante de Coupe d'Europe." L'AC Milan de Piolo s'attend à joueur "contre un bon adversaire, qui joue bien, avec de la vitesse, de la qualité technique. Nous devrons livrer le meilleur match possible", a conclu le technicien lombard. Le LOSC pourrait d'ailleurs bénéficier du retour de José Fonte, touché à l'oeil contre l'OL.













Par Matthieu