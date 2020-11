LOSC : AC Milan, les grandes ambitions de Christophe Galtier

Publié le 03 novembre 2020 à 12:45

Accroché deux fois de suite sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy, en Ligue Europa contre le Celtic Glasgow (2-2) et en Ligue 1 contre l'OL (1-1), le LOSC veut rebondir dès cette semaine en Coupe d'Europe, alors qu'il affronte jeudi (21 h) un AC Milan en grande forme dans son antre de San Siro.

Le LOSC accroché mais invaincu

Les Lillois peuvent avoir des regrets quant à leurs deux derniers résultats. Jeudi, en Ligue Europa, ils ont couru après le score contre les Ecossais du Celtic Glasgow. Le LOSC a arraché le nul, mais était mené de deux buts en première période. Dimanche, en Ligue 1, il est passé de la réaction à l'action, en ouvrant le score lors du choc du championnat de France face à l'OL par Jonathan Bamba (22'). Mais les Dogues n'ont pas résisté au retour des Gones, Celik ayant concédé un but contre son camp juste avant la mi-temps. À 11 contre 10 quasiment toute la seconde période, le LOSC n'a pas réussi à faire plier les Lyonnais et reste deuxième de Ligue 1, en embuscade derrière le PSG. Surtout, les Nordistes sont toujours invaincus en championnat, comme en Ligue Europa, après une victoire au Sparta Prague (4-1) et le nul contre le Celtic (2-2). Mais jeudi, c'est un déplacement périlleux qui se profile pour les hommes de Christophe Galtier contre le leader du groupe, l'AC Milan.

Jouer la gagne à l'AC Milan

Le LOSC, dont l'objectif est de se qualifier en seizièmes de finale, sait que cette rencontre de Ligue Europa peut-être importante, mais pas déterminante. Mais Christophe Galtier, lui, veut la première place du groupe et cela passe par une victoire face à une équipe qui carbure en ce moment. "L'AC Milan réalise plus qu'un très bon début de saison. Ils sont sur 22 ou 23 matches sans défaite (24 désormais, ndlr). Ils sont sur une grande dynamique, ils ont des joueurs de grande classe. S'ils l'emportent, ils auront neuf points, ce qui leur permet de se qualifier." Rien d'effrayant pour l'entraîneur nordiste. "On doit se dire la même chose. On doit faire un résultat. Oui, ça sera un match difficile. Depuis un moment, on enchaine contre des équipes d'un niveau très élevé. Il faut profiter de ces moments, on s'est battu pour les avoir, on va jouer notre carte à fond." Rendez-vous jeudi (21 h), pour la rencontre entre l'AC Milan et le LOSC en Ligue Europa.













Par Matthieu