PSG Mercato : Confidences et révélations d'un gardien parisien

Publié le 16 novembre 2020 à 10:15

Un ancien gardien de but du PSG a quitté le club sur un scandale liés aux réseaux sociaux. Ses tweets sur les réseaux sociaux avaient poussé le Paris Saint-Germain à le virer. Cinq ans plus tard, Mory Diaw regrette son « erreur de jeunesse » et son départ de son club formateur.

PSG : Mory Diaw, « le club a préféré se séparer de moi... »

Mory Diaw n’a pas eu la chance d’éclore au PSG où il a été formé. Son contrat n’a pas été reconduit et il est parti de la capitale en 2015. Le gardien de but était pourtant admiré et promis à un bel avenir au Paris Saint-Germain. Il avait été accusé de messages insultants, vulgaires et déplacés sur les réseaux sociaux entre 2012 et 2013. Les dirigeants du Paris Saint-Germain avaient jugé les posts du Franco-Sénégalais graves au point de se séparer du portier.

« Encore aujourd’hui, ça me touche quand je parle de ça, parce que j’étais bien à Paris, j’étais apprécié, on connaissait ma personnalité … », a-t-il raconté à Foot Mercato. Après cinq ans, Mory Diaw regrette toujours la manière les conditions dans lesquelles il a quitté le PSG. « Le directeur sportif me connaissait bien et malgré ça, le club a préféré se séparer de moi sans chercher à comprendre », s’est-il souvenu. Le portier de 27 ans admet que « c’est bête de payer les pots cassés d’erreurs de jeunesse », mais il avoue avoir « appris de ses erreurs ».

Mory Diaw renaît à Lausanne Sport

Chassé du Paris SG, Mory Diaw évolue à présent à Lausanne Sport. Il a débarqué au sein du club de première division suisse à l’été 2019. Il y a signé un contrat de trois ans jusqu’en juin 2022. Cette saison, il a pris part à six matchs, dont cinq en Super League. Avant d’atterrir en Suisse, le natif de Poissy est passé par le CD Marfa (2e division portugaise), le Lokomotiv Plovdiv (1re division hongroise) et le FC United Zürich (Suisse).













Par ALEXIS