ASSE : Horneland tient un nouveau buteur à Saint-Etienne

Blessé en début de saison dernière, Ben Old prépare son retour à la compétition avec l’ASSE. Décisif lors des match amicaux, il semble déjà bien affûté selon Eirik Horneland.

ASSE : Une première saison cauchemardesque pour Ben Old

Recruté par l’ASSE à Wellington FC sans le championnat australien, en juillet 2024, Ben Old avait été présenté comme le futur meneur de jeu des Verts. Mais au bout de seulement 6 maths de Ligue 1, il avait été victime d’une blessure grave au genou en octobre 2024. Opéré du ligament latéral interne et du ménisque, il est revenu 5 mois plus tard.

Le polyvalent milieu de terrain avait pris part aux huit dernières journées du championnat, en sortant du banc de touche. Sur le 13 matchs disputés toute la saison dernière, il avait été titulaire à 4 reprises avec l’AS Saint-Etienne.

ASSE : De retour de blessure, Ben Old marque des points

Cet été, il a entamé la préparation estivale avec le nouvel entraîneur Eirik Horneland. Et selon ce dernier, Ben Old a de bonnes sensations à l’entraînement. Mieux, il a été décisif lors des deux matchs amicaux tests. Buteur contre L’Etoile Carouge FC (3-1), il a remis le couvert face à l’ES Troyes AC (1-0) une semaine plus tard.

L’international Néo-zélandais (12 sélections) respire la pleine forme. Ce qui satisfait le coach de l’ASSE. « On devait avoir un joueur qui dispute tout le match, et c’est Ben Old que nous avons choisi. Je pense que c’est la première fois qu’il joue un match en intégralité depuis septembre. Il se sent bien, il a eu des bonnes sensations pendant le match, c’est bien », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Evect.

Pour le troisième match de préparation contre le Servette de Genève, vendredi prochain, Eirik Horneland a annoncé la couleur : « On doit prendre soin de lui cette semaine, notamment ».

Cadre du vestiaire de l’ASSE, Florian Tardieu apprécie également le retour en forme de Ben Old.

« Là il est bien, on voit qu’il est pleine bourre. J’espère qu’il va continuer comme ça parce qu’il a d’énormes qualités, on aura besoin d’un Ben comme ça », s’est-il réjoui.