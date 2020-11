PSG : Le message fort de Kylian Mbappé contre le racisme

Publié le 27 novembre 2020 à 12:45

Kylian Mbappé n’est pas resté insensible à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, montrant des policiers commettre des actes de violence sur un producteur noir de musique, dans les locaux de son studio à Paris.

Kylian Mbappé dit « stop au racisme »

La violence faite à Michel et les propos à caractère raciste tenus à son encontre par des policiers ont fait le tour du monde sur la toile. Et plusieurs personnalités du monde du sport, dont Kylian Mbappé, ont réagi à la vidéo qui a suscité de l’indignation. La star du PSG a partagé les images diffusées par le média Loopsider, appuyé du message : « Vidéo insoutenable. Violences inadmissibles ». L’attaquant des Tricolores a également rappelé les paroles de la chanson : "Ma France à moi" de de Diam’s. « Ma France à moi elle a des valeurs, des principes et des codes… Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge. Avec le cœur et la rage dans la lumière pas dans l’ombre. Ma France à moi elle se mélange, ouais c’est un arc-en-ciel. Elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle ».

D'autres Bleus montent au créneau

« Stop au racisme », a conclu Kylian Mbappé. D'autres joueurs français, Benjamin Mendy, Samuel Umtiti, Layvin Kurzawa, Jules Koundé ou encore Antoine Griezmann du FC Barcelone ont également réagi à ces actes de violences policières en interpellant le ministre de l'Intérieur sur Twitter. Rappelons que le PSG affronte samedi (21h) les Girondins de Bordeaux à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1, avant un match crucial de Ligue des champions à Old Trafford, contre Manchester United. Un revers des Parisiens en Angleterre et l'aventure en C1 pourrait prendre fin bien plus tôt que prévu. Le maintien sur le banc de 'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, déjà très critiqué, deviendrait alors totalement impossible.













Par ALEXIS