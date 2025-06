Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un buteur ouzbek !

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré a coché le nom d’un attaquant ouzbek en vue du mercato estival. Le club breton attend la réponse de l’AS Rome.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne un Ouzbékistan

Le Stade Rennais continue les recherches pour trouver le successeur d’Arnaud Kaimuendo. Ce dernier est annoncé sur le départ du club breton cet été après une saison réussie sous la houlette de Habib Beye. Le directeur sportif du SRFC, Loïc Désiré flaire un joli coup en Italie pour compenser son absence.

Selon les informations de Foot Mercato, l’international ouzbek, Eldor Shomurodov est l’une des cibles prioritaires des pensionnaires du Roazhon Park. L’attaquant n’entre plus dans les plans de la direction de l’AS Rome et devra chercher un nouveau point de chute. Il est en fin de contrat en juin 2026, mais les dirigeants du club romain ont décidé de ne pas prolonger son bail. La Louve veut le vendre cet été pour toucher un joli chèque et ne pas le perdre gratuitement à la fin de son contrat.

Eldor Shomurodov a encore livré de belles performances cette saison. Il fait trembler les filets adverses à 7 reprises et a délivré 5 passes décisives en 37 matches. Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré a contracté les dirigeants de l’AS Rome pour voir si c’est possible de déloger l’Ouzbékistan, mais ils n’ont pas encore répondu.

Le Stade Rennais a un vrai concurrent sur ce dossier. Le club turc Istanbul Başakşehir cible aussi le joueur et a même formulé une offre de 7 millions d’euros à l’AS Rome. Les négociations seraient en bonne voie entre les deux formations.