ASSE : Ligue 2, Horneland annonce la couleur

L’ASSE a repris les entrainements jeudi pour la préparation de la saison 2025-2026. À cette occasion, Eirik Horneland a annoncé la couleur sur la Ligue 2 prochaine.

L’ASSE construit une équipe compétitive pour le remontée

L’ASSE a déjà entamé la préparation de la saison à venir. Reléguée ne Ligue 2, elle s’est fixé comme objectif la remontée immédiate en Ligue 1 en 2026. La Direction du club stéphanois a pris l’engagement de dégager les moyens pour investir dans le mercato estival, afin de bâtir une équipe plus solide et compétitive.

Malgré la relégation, Eirik Horneland veut conserver ses joueurs clés, notamment le buteur Lucas Stassin et le décisif Zuriko Davitashvili. Kilmer Sports Ventures est passé à l’offensive en recrutant Mahmoud Jaber (milieu de terrain) et Lassana Traoré (arrière gauche). Le groupe canadien aux commandes de l’AS Saint-Etienne a également sorti le chéquier pour lever l’option d’achat d’Irvin Cardona et de Maxime Bernauer.

Horneland : « Nous devons être en tête de la Ligue 2 à la fin de la saison »

Eirik Horneland et son équipe auront sept semaines et demie de préparation, dont deux stages et cinq matchs amicaux. Avant le coup d’envoi de la Ligue 2 prévu le 8 août, l’entraîneur des Verts a fixé le cap.

« Pourquoi avoir repris si tôt ? Parce que nous devons arriver à la meilleure performance. Nous devons être en tête de la Ligue 2 à la fin de la saison qui arrive. C’est notre objectif et nous devons atteindre cet objectif. Nous devons vraiment vouloir le faire ensemble », a-t-il justifié.

« Si nous voulons monter en Ligue 1, nous devons vraiment nous entraîner comme une équipe de Ligue 1. Nous avons besoin de rythme, d’avoir de la concentration […]. La culture du travail doit être meilleure. Nous devons être plus professionnels que l’année dernière », a indiqué Eirik Horneland. Comme quoi, l’ASSE affiche clairement ses hautes ambitions en Ligue 2 la saison prochaine.