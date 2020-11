32e de finale de FA Cup : Un événement historique en janvier !

Publié le 30 novembre 2020 à 23:25

C'est un événement historique qui va se produire début janvier en FA Cup. Tottenham, leader actuel de Premier League, affrontera une équipe de huitième division.

Un écart inédit en 32e de finale de FA Cup

La FA Cup, c'est la doyenne des compétitions de football. La pionnière, la plus ancienne. Et malgré ses 150 ans d'histoire, jamais ne s'est produit ce qui se déroulera dans un mois. C'est-à-dire, le plus grand écart entre deux équipes encore jamais enregistré au stade des 32e de finale. Et quoi de mieux que le leader actuel, les Spurs de Tottenham, pour se déplacer chez le tout petit poucet de la compétition ? En effet, le Marine FC évolue dans la Northern Premier League Division One North West, l'équivalent de la... huitième division anglaise ! L'équipe du Merseyside n'a pas tardé à afficher sa joie d'affronter une telle écurie. "MOURINHO À MARINE !" s'est enflammé sur Twitter le club basé dans le petit village de Crosby, à peine 2 000 habitants. Ce à quoi les Spurs ont répondu : « la magie de la coupe ! »

La fête sera grande et l'histoire marquée à jamais, quel que soit le score. Et on imagine tout à fait Tottenham faire don de la recette de 90 000 € à leur adversaire à l'issue de ce match qui devrait largement tourner en sa faveur. À moins qu'un livre et non une simple page d'histoire ne s'écrive en ce deuxième week-end de janvier.

Les affiches marquantes des 32e de finale

Marine - Tottenham // Manchester United - Watford // Wolverhampton - Crystal Palace // Everton - Rotherham // Arsenal - Newcastle // Stoke - Leicester // Aston Villa - Liverpool // Manchester City - Birmingham // Chelsea - Morecambe













Par Clément