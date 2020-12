PSG Mercato : Thomas Tuchel dans le viseur d'un grand club !

Publié le 04 décembre 2020 à 18:00

Thomas Tuchel peut souffler sur le banc de PSG après la victoire des champions de France à Manchester United (3-1) en Ligue des champions. Le coach allemand était sur la sellette, alors que son contrat parisien prend fin en juin 2021. Il pourrait d'ailleurs déjà avoir trouvé son point de chute dans un grand club européen.

Thomas Tuchel vers la fin de l'aventure au PSG

Quoi qu'il advienne de la saison parisienne, l'avenir de Thomas Tuchel semble scellé et ne pas s'accorder avec celui du PSG. L'entraîneur allemand est en fin de contrat en juin prochain et une prolongation n'est pas du tout à l'ordre du jour. "Quand le contrat de l’entraîneur se termine en juin et qu’aucune discussion n’a eu lieu pour le moment, après tout ce qu’on a fait pour le club… On peut être optimiste et être ouvert à toute proposition, mais il ne faut pas rêver non plus (sourire)", avait lâché le coach du Paris SG début novembre. Les mauvais résulats en Ligue des champions l'avaient même placé sur un siège éjectable redevenu strapontin grâce à la victoire contre Manchester United (3-1) et le spectre d'une élimination au premier tour qui s'éloigne. Le départ de Thomas Tuchel au mercato hivernal ne semble plus être à l'ordre du jour, alors que ses relations avec Leonardo se sont apaisées.

La destination de l'Allemand déjà fixée ?

Étrangement serein, Thomas Tuchel l'est peut-être car il sait déjà de quoi son avenir sera fait. L'entraîneur allemand serait convaincu de son départ au plus tard à l'issue de la saison et saurait surtout déjà où rebondir après le PSG. En effet, selon le média allemand Bild et le chef de son service football Christian Falk, "Manchester United est intéressé par Thomas Tuchel et Thomas Tuchel est intéressé par Manchester United". Un intérêt commun qui pourrait bien se traduire par des faits, alors que les Red Devils souhaitent entrer dans un nouveau cycle la saison prochaine, avec un recrutement axé sur de jeunes joueurs à fort potentiel et potentiellement la fin de l'ère Ole Gunnar Solskjaer. Thomas Tuchel a appuyé que son PSG avait affronté un très grand club mercredi en Ligue des champions, peut-être une manière de faire de l'oeil à son futur employeur...













Par Matthieu