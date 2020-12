PSG : C1, Neymar Jr sauve Tuchel et rapproche Paris des 8es

Publié le 03 décembre 2020 à 00:30

Le PSG a dominé Manchester United mercredi lors de la 5e journée de la Ligue des champions (1-3). Auteur d’un doublé, Neymar Jr a permis aux Parisiens d’augmenter leurs chances de qualification pour le prochain tour.

Le PSG se relance contre Manchester United

Accroché par Bordeaux lors de sa dernière sortie en Ligue 1, le PSG n’avait pas rassuré avant son choc contre Manchester United. Pourtant, le Paris Saint-Germain n’a pas manqué son rendez-vous européen contre les Reds Devils. Mercredi, les poulains de Thomas Tuchel ont réussi un hold-up sur la pelouse d’Old Trafford. Les Parisiens se sont imposés (1-3) grâce un doublé de Neymar Jr (6e, 90+1) et une réalisation de Marquinhos (69e). Déjà buteur à l’aller, Marcus Rashford (32e) a de nouveau fait trembler les filets de Keylor Navas. Avec ce succès et une meilleure différence de but, Paris glane la première place du groupe à son adversaire du soir. Mais le club de la capitale reste à égalité de points (9) avec United et Leipzig, vainqueur de Basaksehir déjà éliminé.

Le coup de gueule de Neymar après United

Double buteur pour le PSG contre United, Neymar Jr s’est exprimé après la victoire des siens. L’occasion pour le crack auriverde de rappeler son objectif avec le Paris Saint-Germain. « Je ne suis pas venu à Paris pour jouer l’Europa League », a lâché l’attaquant brésilien à Eleven Sports. L’ancien blaugrana en est déjà à 3 buts en 4 matchs sur la campagne en cours. Désormais leaders de leur poule, les hommes de Thomas Tuchel doivent sceller leur qualification lors de la prochaine journée. Ils seront opposés à Istanbul Basaksehir au Parc des princes mardi pour la dernière journée de la phase de poules. Une victoire permettra aux Parisiens de s’éviter tout calcul et de valider leur ticket pour les 8es de finale.













Par Ange A.