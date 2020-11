PSG Mercato : Tuchel sait ce qui se trame dans son dos...

Publié le 26 novembre 2020 à 15:10

Avec les faiblesses du PSG dans le jeu et les dernières sorties européennes inquiétantes, Thomas Tuchel est plus que jamais en danger sur le banc parisien. L'entraîneur allemand se sent de plus en plus isolé au sein du club et n'est pas loin de penser que Leonardo trame un complot contre lui, dans le but de le discréditer.

Thomas Tuchel sait qu'il va quitter le PSG

Thomas Tuchel est apparu de plus en plus nerveux, ces dernières semaines, en conférence de presse. Il faut dire que les récentes sorties du PSG en Ligue des champions n'invitent pas à l'optimisme. La victoire cruciale contre le RB Leipzig (1-0) a été pénible mais a sans doute permis à l'entraîneur allemand de sauver sa tête. Il n'a pas du tout apprécié les remarques sur la fébrilité et le manque de confiance de ses joueurs. J'ai l'impression que vous demandez toujours la même chose, que ce sont toujours les mêmes questions, s'est emporté Thomas Tuchel. Posez la question au vestiaire si vous avez les couilles de le faire ! Parce que les joueurs sont morts. Morts ! Ils ont tout donné, avec leur coeur ! Je suis fatigué, je suis fatigué de répondre aux questions sur vos attentes. Fatigué. Si vous avez le courage, vous pouvez poser cette question au vestiaire. Vous allez y trouver des gars qui sont finis et qui ont tout donné !"

Pour L'Equipe, cela s'explique par le fait que Thomas Tuchel "sait que son avenir parisien est quasi scellé, il n'est plus dans un rapport de séduction". Alors il se lâche devant la presse, qu'il pense être rangée du côté du directeur sportif, Leonardo. Le quotidien sportif écrit : "Au-delà de son caractère, Tuchel, qui n'a pas cherché à créer des liens particuliers avec des journalistes français, a le sentiment d'être désormais isolé et incompris au PSG. Isolé parce qu'il estime que Leonardo dispose d'un réseau médiatique influent, volontiers critique sur son action. Et incompris parce qu'il s'étonne de ne pas avoir eu plus de crédit après sa dernière saison très accomplie, conclue par quatre titres et une finale de C1."

Le travail de l'ombre de Leonardo

En effet, Thomas Tuchel avait récemment reconnu qu'il regrettait ne pas avoir eu plus de reconnaissance après son excellente saison 2019-2020, à laquelle il n'a manqué que de soulever la Ligue des champions. "On m’a demandé si je sentais la pression sur moi, et pourquoi c’était comme ça, j’ai dit que oui, je pouvais la ressentir. Il y a beaucoup de critiques de la presse, des experts, de l’environnement en général. Après les quatre titres et la finale de la C1 la saison dernière, je pensais que ce serait plus calme. Mais non », a remarqué le coach du PSG. Blasé, Thomas Tuchel ne semble plus qu'attendre de savoir à quelle sauce il va être mangé, alors que Massimiliano Allegri frappe à la porte. La rencontre contre Manchester United devrait déterminer son avenir à court terme.













Par Matthieu